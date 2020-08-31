В Минздраве назвали сроки начала вакцинации от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал сроки начала в России вакцинации от коронавируса COVID-19. По его словам, это произойдёт в ноябре-декабре, пишет газета «Известия».

В ходе общения с медицинскими сотрудниками Иркутской области министр отметил, что первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре.

«Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются. Сейчас уже есть больше 2,5 тыс. человек. А всего будет 40 тыс. В настоящее время на регистрации находится ещё несколько отечественных вакцин от COVID-19. На максимальные объёмы мы выйдем в ноябре-декабре. Так что можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции», – резюмировал Мурашко.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 31 августа

За последние сутки в России, по данным оперативного штаба, выявили 4 993новых больных коронавирусом.

Таким образом, к утру 31 августа в 85 регионах России зафиксировано 995 319 заболевших COVID-19. Выздоровели – 809 387 человек (+2 405). За время эпидемии жертвами коронавируса в нашей стране стали 17 176 человек (+83).

Лидером по числу заболевших коронавирусом продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 685 новых инфицированных. На втором месте – Санкт-Петербург (+188). Далее следуют Подмосковье (+146), Нижегородская область (+138) и Ростовская область (+128).

Напомним, 30 августа в России было зафиксировано 4 980 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.