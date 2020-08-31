В Роспотребнадзоре рассказали о распространении в России индонезийского коронавируса

В пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) заявили, что штамм коронавируса, вызывающий COVID-19, о котором некоторое время назад объявили в Индонезии, известен учёным ещё с февраля.

Как пояснили в ведомстве, он широко распространён во всём мире, в том числе и в России. Кроме того, в Роспотребнадзоре пояснили, что нет оснований полагать, что индонезийский коронавирус вызывает болезнь в более тяжёлой форме. Также в ведомстве подчеркнули, что у ВОЗ нет подтверждений, что мутация может приводить к изменению тяжести течения заболевания.

Ранее сообщалось, что индонезийские микробиологи заявили о выявлении в стране вируса SARS-CoV-2 с мутацией D614G в белке S. Уже известно, что эта мутация встречается в 40% секвенированных геномов коронавируса. Предположительно, она делает индонезийский коронавирус более контагиозным. Согласно некоторым данным, он в 10 раз больше передаётся от клетки к клетке по сравнению с штаммом коронавируса из КНР.

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 31 августа

За последние сутки в России, по данным оперативного штаба, выявили 4 993новых больных коронавирусом.

Таким образом, к утру 31 августа в 85 регионах России зафиксировано 995 319 заболевших COVID-19. Выздоровели – 809 387 человек (+2 405). За время эпидемии жертвами коронавируса в нашей стране стали 17 176 человек (+83).

Лидером по числу заболевших коронавирусом продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 685 новых инфицированных. На втором месте – Санкт-Петербург (+188). Далее следуют Подмосковье (+146), Нижегородская область (+138) и Ростовская область (+128).

Напомним, 30 августа в России было зафиксировано 4 980 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.