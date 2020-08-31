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«Воздушная кнопка» против вируса

Москва, 31.08.2020
Алексей Грамматчиков
Компания Jaguar Land Rover разрабатывает бесконтактные дисплеи для своих автомобилей, которые помогут снизить риски заболевания вирусной инфекцией.
#Авто
  • «Воздушная кнопка» против вируса

«Прогнозирование прикосновения» -- так называется новая технология Jaguar Land Rover. Её смысл заключается в том, что водитель сможет пользоваться приборной панелью автомобиля, не дотрагиваясь до нее. Новая система, которая разработана инженерами британского автопроизводителя совместно с учеными Кембриджского университета, с помощью сенсоров в салоне машины и обрабатывающих данные с них алгоритмов искусственного интеллекта отслеживает движения рук и направление взгляда водителя и предугадывает, какой пункт на экране он хочет выбрать.

Первые испытания показали, что новая система довольно точно предугадывает желание водителя, которому, не отвлекаясь от дороги с помощью жестов, становится гораздо удобнее выбрать, скажем, любимую музыку или контакт из телефонной книжки. Особенно большое значение новая система приобретает в связи распространением коронавируса. Теоретически новые бесконтактные системы могли бы быть очень востребованы в каршеринговых авто, а также на общественном транспорте. Наряду с автопроизводителями подобные «воздушные кнопки» также тестируют в различных аэропортах – в частности, киоски регистрации без необходимости дотрагиваться до них в тестовом режиме заработали в Сингапуре.

«Антиковидные» разработки развиваются в направлениях внедрения роботов, касс самообслуживания и бесконтактных операций, развития бесконтактных биометрических технологий (например, по лицу) для оплаты, -- комментирует Евгений Коробов, директор по развитию нового бизнеса ПАО «ВымпелКом». -- Однако на фоне непростой ситуации в экономике, в первую очередь бизнес будет оценивать экономический эффект от внедрения тех или иных технологий.Прежде чем выводить подобные продукты на рынок и ждать от них коммерческого успеха, необходимо активное тестирование продуктов: важно убедиться в корректности их работы и пользе таких продуктов как для пользователей, так и для бизнеса. Только после получения положительных откликов, и корректировки продукта решение можно запускать. Как правило, этот процесс занимает определенное время, но сейчас скорости вывода подобных решений на рынок значительно возросли».

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