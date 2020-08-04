Взрыв в Бейруте: 50 погибших, более 2700 раненых

По меньшей мере 50 человек погибли и 2700 ранены в результате мощного взрыва в Бейруте, передает AP со ссылкой на официальные власти Ливана.

4 августа вечером, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв, из-за которого пострадала половина зданий города, а больницы не могут вместить всех пострадавших. По словам главы службы общей безопасности страны генерала Аббаса Ибрагима, причиной взрыва послужила детонация взрывчатых веществ, которые долгое время хранились в порту. В МВД страны заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.

В городе продолжаются спасательные работы, многие пострадавшие находятся под завалами зданий.