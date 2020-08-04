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Брэнсон и Rolls-Royce намерены запустить космический «Конкорд»

Москва, 04.08.2020
#Космос
#Авиация
#Технологии
  • Брэнсон и Rolls-Royce намерены запустить космический «Конкорд»

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Virgin Galactic, подразделение империи Ричарда Брэнсона, занимающееся космическим туризмом, совместно с изготовителем автомобильных двигателей Rolls-Royce намерена создать самолет будущего, который сможет летать со скоростью в три раза больше скорости звука, пишет Forbes. Spaceship Company, дочерняя компания Virgin Galactic, подписала контракт с Rolls-Royce о разработке двигателей для космического «Конкорда». Предполагается, что это будет сверхсовременный самолет с треугольным крылом вместимостью 9-19 пассажиров, который будет летать на высотах выше 18 тысяч метров со скоростью 3Mach (приблизительно 3700 км/час).

По словам Джорджа Уайтсайдса, отвечающего в Virgin Galactic за космическую программу, новый самолет будет сочетать в себе «безопасность и космические путешествия».

Том Белл, президент Rolls-Royce по Североамериканскому региону, подчеркнул, что его компания обладает уникальным опытом работы над двигателями, применявшимися еще в «Конкордах». Напомним, последний коммерческий рейс сверхзвукового авиалайнера «Конкорд» состоялся в 2003 году.

Ричард Брэнсон уделяет большое внимание освоению космоса и имеет обширные планы в по развитию космического туризма. В июне он продал приблизительно на полмиллиарда долларов акций Virgin Galactic. Значительная часть этих денег, сообщает Forbes, будет вложена в аэрокосмическую компанию Virgin Orbit, специализирующуюся на доставке в космос небольших спутников весом до 500 килограммов.

О Virgin Orbit много писали в конце мая после неудачного запуска новой ракеты LauncherOne с модифицированного Boeing 747 (Cosmic Girl). Ракета тогда загорелась и упала в Тихий океан. Несмотря на неудачу в Orbit уверены, что запускать ракеты с крыла самолета можно.

Компания готовится к новым запускам. Следующий запуск, в ходе которого будут доставлены 11 маленьких спутников, планируется в конце года. Это совместная программа Virgin Orbit и НАСА.

«Мы считаем большой честью работать с НАСА над программой Launch Demo,- заявил генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт.- Мы сейчас заканчиваем разработку новой ракеты и делаем все возможное, чтобы следующий запуск прошел успешно».

В гонке за лидерство в космическом туризме Ричард Брэнсон немного опережает компании SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса. Большим преимуществом Virgin Galactic является ее способность запускать спутники практически из любого аэропорта. Конкуренты же продолжают работать по старинке - запускают свои ракеты со специальных площадок в пустыне.

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