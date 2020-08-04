Диетолог рассказал, как без труда сохранить молодость и здоровье

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что для долго сохранения молодости организма необходимо обратить внимание на «противовоспалительную диету». Рацион предполагает потребление в достаточном количестве оливкового масла, морской рыбы, ягод, большого количества овощей и фруктов. Эти продукты помогут улучшить внешний вид и здоровье, рассказал диетолог. Параллельно необходимо отказаться от сахара, в том числе и меда, красного мяса, а также сократить до минимума потребление кисломолочной продукции. Диета должна сопровождаться усилением двигательной активности, а также сокращением пребывания на солнце.

«К сожалению, в аптеке копеечное средство для вечной молодости не продается», - подлился диетолог, сообщив, что для сохранения здоровья, молодости и красоты необходимо приложить некоторые усилия.

Ранее, врачи посоветовали пить вишневый сок для снижения артериального давления. Вишня сама по себе является полезной ягодой, содержащей множество витаминов и микроэлементов, а ее сок является естественным препаратом от гипертонии, рассказали врачи.