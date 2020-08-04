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Германию захватывает вторая волна коронавируса

Москва, 04.08.2020

Объединение немецких врачей Marburger Bund констатировало вторую волну пандемии COVID-19 в Германии, пишет Аугсбургер Альгемайне.  Количество инфицированных растет, хотя  оно и несопоставимо с темпами распространения коронавируса в марте и апреле.  Но больницы готовы принять новых больных коронавирусом, заявила глава ассоциации Сюзанне Йона.

По данным Института Роберта Коха, в Германии в течение одного дня было зарегистрировано 879 новых коронарных инфекций. Всего с начала пандемии было выявлено как минимум 211 281 человек с коронавирусом.

По информации издания, серьезная вспышка COVID-19 зафиксирована в Мамминге в Нижней Баварии – там тесты 166 из 600 работников консервного завода дали положительный результат на вирус. Перерабатывающее предприятие находится невдалеке от овощеводческого хозяйства, где еще 230 человек подхватили смертоносную инфекцию. Вероятно, именно они и заразили «соседей».

Сейчас консервный завод остановлен, еще у 130 его сотрудников взяли тесты на коронавирус.  

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