Германию захватывает вторая волна коронавируса

Объединение немецких врачей Marburger Bund констатировало вторую волну пандемии COVID-19 в Германии, пишет Аугсбургер Альгемайне. Количество инфицированных растет, хотя оно и несопоставимо с темпами распространения коронавируса в марте и апреле. Но больницы готовы принять новых больных коронавирусом, заявила глава ассоциации Сюзанне Йона.

По данным Института Роберта Коха, в Германии в течение одного дня было зарегистрировано 879 новых коронарных инфекций. Всего с начала пандемии было выявлено как минимум 211 281 человек с коронавирусом.

По информации издания, серьезная вспышка COVID-19 зафиксирована в Мамминге в Нижней Баварии – там тесты 166 из 600 работников консервного завода дали положительный результат на вирус. Перерабатывающее предприятие находится невдалеке от овощеводческого хозяйства, где еще 230 человек подхватили смертоносную инфекцию. Вероятно, именно они и заразили «соседей».

Сейчас консервный завод остановлен, еще у 130 его сотрудников взяли тесты на коронавирус.