«Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» запускаются в пяти странах СНГ и 15 областях России

Очередными международными филиалами «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» становятся рынки стран СНГ: Республики Беларусь, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Молдавии.

В каждом из новых международных представительств сервисы, синхронизируя свои операционные мощности, предоставляют клиентам помимо качественного такси и грузовых перевозок, услуги курьерской службы и др. Образуя альянс с компанией-партнером, ежегодный оборот выручки «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» увеличивается на 18%.

Услуги обновленных сервисов можно заказать через современное и технологичное суперприложение (SuperApp), в котором будут услуги каршеринга, доставки еды, подбора авиабилетов и др.

Сервисы «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» увеличили количество подключенных автомобилей на 33% за счет открытия филиалов в новых городах и странах.

На сегодня сервис «Таксовичкоф» насчитывает более 300 автопарков в России и за рубежом (Казахстан, г. Нур-Султан). В последние полгода сервис такси активно запускается в городах России, так сервис начал работу в Татарстане (Казань, Нижнекамск, Нурлат и Азнакаево), Твери, Омске, Туле, Ульяновске и в более 20-ти городах Подмосковья. В ближайшее время выйдет в Дзержинске, Кирове, Чистополе, Ростове-на-Дону, Красноярске, Новосибирске, Самаре, Ачинске, Канске, Норильске, Новокуйбышевске и др.

«Грузовичкоф» за текущий год увеличил количество подключенных автомобилей использующих сервис на 14% за счет открытия филиалов в новых городах. Сервис представлен в более 30-ти регионах России, а также за рубежом в Казахстане (Нур-Султан, Алмата), Узбекистан (Ташкент). В ближайших планах появление «Грузовичкоф» в Абакан, Вышний Волочок, Железногорск, Пенза, Саратов, Краснодар, Новороссийск, Новоульяновск, Дзержинск, Сургут, Чита, Псков, Инза, Барыш, Рязань, Тверь, Норильск, Ачинск, Петрозаводск, Нижний Новгород, Кызыл, Тольятти, Сочи, Южно- Сахалинск, Мурманск, Челябинск, Котлас, Коряжма, Ухта, Йошкар-Ола, Кострома, Димитровград, Братск, Вологда, Благовещенск, Мичуринск, Тюмень, Киров. Напомним, «Грузовичкоф» в апреле 2020 года заявил о выходе на рынок Евросоюза в Германию и старте работы сервиса в Берлине.

К 2023 году «Грузовчикоф» и «Таксовичкоф» ставят цель увеличить до 1 млн заказов в сутки по России до 2 млн заказов в других странах мира.

К 2025 году компании планируют масштабировать свое присутствие помимо вышеупомянутых городов России и стран СНГ на пяти континентах мира. Ведутся активные переговоры с партнерами из Северной Африки, Юго-Восточной и Средней Азии и других регионах мира.