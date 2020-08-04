Красный крест сообщает о минимум 2 тыс пострадавших от взрыва в Бейруте

По сообщению главы ливанского отделения Красного креста, на данный момент можно смело говорить о 2,2 тысячах пострадавших от взрыва в Бейруте. По его словам, это далеко не окончательная цифра и, скорее всего, данные будут меняться в худшую сторону.

Позже глава ливанского Минздрава Хамад Хассан, сообщил, что взрыв унес жизни 30 человек, около 2,5 тысячи пострадали.

«В результате взрыва погибли 30 человек, около 2,5 тысячи получили ранения», - сказал министр.

Напомним, 4 августа вечером, в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв, из-за которого пострадала половина зданий города, а больницы не могут вместить всех пострадавших. По словам главы службы общей безопасности страны генерала Аббаса Ибрагима, причиной взрыва послужила детонация взрывчатых веществ, которые долгое время хранились в порту. В МВД страны заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.