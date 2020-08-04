Курс доллара: Сбербанк сделал новый прогноз по рублю

В понедельник вечером рубль ускорил рост к доллару и евро, отыграв значительную часть потерь конца прошлой недели. По данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 73,38 руб., что сразу на 1,04 руб. ниже уровня закрытия пятницы. Ещё больше подешевел евро, который к закрытию основной торговой сессии стоил 86,21 руб. (-1,39 руб.).

По мнению экспертов, рубль вчера развернулся к основным резервным мировым валютам на фоне проснувшегося аппетита глобальных инвесторов к рисковым активом и благодаря дорожающей нефти.

Напомним, накануне котировки на «чёрное золото» росли, реагируя на новости о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики коронавируса COVID-19, разрабатываемого фармакологической компанией из США. Так, вчера вечером стоимость контрактов на нефть марки Brent выросла на до 44,14 долл. за баррель (+1,42%). Фьючерсы на WTI увеличились до 41,02 долл. за бочку (+1,86%).

Алексей Болонин из университета «Синергия» считает, что несмотря на остающийся негатив, причин для обрушения курса нацвалюты пока нет.

«Тем более, что уже и вчера был зафиксирован заметный отскок. Но мы полагаем, что ослабление рубля если не сегодня-завтра, но всё же продолжится. И вероятнее всего, к концу этой – началу следующей недели мы увидим пару доллар-рубль в диапазоне 75,00-75,50», – заявил он.

Начальник управления клиентского обслуживания московского банка Сергей Ферберов считает, что рубль ещё долго будет находиться под давлением. По его мнению, даже такой позитивный момент, как восстановление бизнеса после пандемии коронавируса, может отрицательно сказаться на курсе российской валюты.

«Дело в том, что оздоровление экономики вызовет спрос на валюту, в том числе и среди населения. И этот спрос с каждым днём будет только расти. А это, что вполне естественно ослабит рубль», – пояснил он.

К факторам давления на национальную валюту эксперт также отнёс: снижение ключевой ставки ЦБ и нестабильные цены на нефть.

«Но в целом, по крайней мере, на ближайшую перспективу рубль в обеих валютных парах останется на тех же уровнях, что завершил сегодняшнюю сессию», – резюмировал Ферберов.

Между тем, эксперты Sberbank Investment Research аналитического подразделения Sberbank CIB не видят никаких перспектив для укрепления рубля на этой неделе.

«Накануне нашей валюте удалось развернуться в обеих парах и отыграть часть потерь последних дней. Но в дальнейшем рубль может вновь сдать назад на фоне геополитических рисков, а также в ожидании предстоящей конвертации в валюту дивидендов Газпрома. В этой связи, мы полагаем, что до конца рабочей недели курс рубля может достичь отметки в 75,00 за доллар вследствие глобального укрепления американской валюты», – резюмировали они.

Софья Донец из Ренессанс Капитала оценивает как очень высокие, шансы рубля обесцениться в августе относительно своей долгосрочной справедливой стоимости.

Как отмечает она, при цене «чёрного золота» марки Brent в районе 40 долл. за бочку, курс нацвалюты будет в пределах 73,50-74,00.

«Но падение курса рубля мы расцениваем как ожидаемую коррекцию справедливой стоимости российской валюты», – сказала она.

При этом эксперт признаёт наличие рисков для такого прогноза.

«Главные из них – масштабная вторая волна пандемии COVID-19 и новые антироссийские санкции со стороны Запада. Но даже при таком негативном сценарии мощного обвала рубля не будет, так как ему поможет ЦБ, который активизирует интервенции в поддержку руюля при его уходе за границу в 76,00 за доллар», – резюмировала Донец.