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Лукашенко: россиян отправили в Белоруссию с командой ждать

Москва, 04.08.2020

В ходе послания народу и Национальному собранию Александр Лукашенко заявил, что задержанные в конце июля под Минском граждане России, дали показания, что их направили специально в Белоруссию.

«Эти люди дали показания, что были отправлены специально в Беларусь. Команда была ждать», - цитирует Лукашенко агентство «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что получил информацию об ещё одном отряде, который якобы переброшен на юг. Также Лукашенко отметил, что билеты, купленные на Стамбул – легенда.

«Не слушайте этого вранья. Это враньё никому не надо. Мы имеем свою страну, страна имеет законы. Кому как не нашим родным братьям-россиянам и руководству не знать эти законы. Знают… Мы по-человечески относимся к задержанным россиянам. И мы от этого получили определённый эффект – они рассказали всё», – сказал глава Белоруссии, призвав Россию «прекратить это враньё».

«Вы же уже опозорились. Сперва Стамбул, потом Венесуэла, вчера уже позвонили – нет, не Венесуэла…. Мы, украинцы, россияне, поляки, евреи жили всегда в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, а то будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», – резюмировал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к народу и Национальному собранию заявил, что Россия поменяла братские отношения на партнёрские.

Напомним, в ночь на 29 июля в одном из санаториев, расположенных в окрестностях Минска, были задержаны 33 бойца частной военной компании. По данным местных СМИ, все задержанные граждане России – члены «ЧВК Вагнера».

Вечером 29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе экстренного заседания Совета Безопасности страны заявил, что случившееся является чрезвычайным происшествием. При этом он подчеркнул, что ждёт от властей нашей страны объяснений.

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