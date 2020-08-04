Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с Белоруссией на партнёрские

Глава Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к народу и Национальному собранию заявил, что Россия поменяла братские отношения на партнёрские.

Несмотря на это, он подчеркнул, что РФ останется ближайшим союзником Белоруссии, передаёт РИА Новости.

«Россия всегда была и останется нашим ближайшим союзником, – подчеркнул Лукашенко. – Это всё очень глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами Россия поменяла на партнёрски. Это напрасно», – резюмировал президент Белоруссии, добавив, что РФ боится потерять Белоруссию, так «у неё не осталось по-настоящему близких союзников».

В Москве уже отреагировали на слова Лукашенко. Так, глава комитета по делам СНГ нижней палаты российского парламента Леонид Калашников заявил, что сказанное президентом союзного государства может быть намёком на все существующие экономические споры между Минском и Москвой.

«Это обосновано, и его слова, я считаю, они тоже обоснованы. Но всё это может быть определённой обидой, однако с другой стороны Россия не может вычленятького-то одного из евразийского пространства и давать преференцию одной стране просто так. Нам здесь же немедленно скажет и Казахстан, это неправильно», – подчеркнул Калашников, отметив, что Белоруссия благодаря Евразийскому экономическому союзу увеличила свой товарооборот на 30%.