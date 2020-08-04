Россию предложили оградить от мигрантов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции совещание «Актуальные проблемы обеспечения правопорядка в период преодоления эпидемии коронавируса». Как говорится в сообщении ведомства, в нем, в частности, приняли участие заглавы кабмина Дмитрий Чернышенко, глава МВД Владимир Колокольцев, генеральный прокурор Игорь Краснов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, руководители федеральных служб и ведомств.

Как, в частности, заявил Дмитрий Медведев, сейчас серьезную обеспокоенность вызывает положение в миграционной сфере: «Многие мигранты оказались в трудной жизненной ситуации, зачастую — без средств к существованию. По данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы, около 40% респондентов-мигрантов лишились работы. И это, безусловно, может способствовать росту криминала в этой сфере. По данным МВД России, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях в июле 2020 года зафиксированы случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Активная работа на эту тему ведется и в экспертной среде, предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию».

«Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получены подтверждения его трудоустройства», — приводит слова зампреда СБ РФ «Интерфакс».

Медведев призвал учитывать опыт других стран, приведя в пример арабский мир, «где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Это жесткая мера, но, тем не менее, обсудить ее, наверное, следует».

Инициатива вызывает много вопросов, отмечает председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко. Во-первых, отмечает она, вероятность того, что работодатель будет брать на себя дополнительную ответственность и гарантировать трудоустройство мигранта, очень невелика. С «гастарбайтерами» действительно много мороки, связанной с правоохранительными органами. Поэтому уже сейчас большинство нанимателей отдает предпочтение гражданам РФ.

Во-вторых, продолжает юрист, это предложение может стать стимулом для появления компаний, которые будут выдавать эти разрешения, реально не предоставляя рабочее место. В нашей стране существует довольно мощная запретительная система, позволяющая отфильтровывать рабочую силу. Например, регионы могут квотировать иностранных работников, в том числе по профессиям. Еще один инструмент — требования знания русского языка, без которого приезжий не получит патент.

Другое дело, говорит Виктория Данильченко, что ужесточения в сфере легальной миграции провоцируют рост нелегальной, которая и является одним из «рассадников» преступности в нашей стране. В связи с этим, считает адвокат, основные силы нужно направить на борьбу с нелегальными мигрантами. Например, у нас все миграционные процессы проходят в скрытой форме, что неминуемо ведёт к возникновению коррупционной составляющей. Хотя, если обратиться к опыту зарубежных стран, то там функционируют мощные цифровые информационные системы, контролирующие миграционные потоки, составляющие их психоповеденческие портреты и т.д.

По данным МВД за январь—май 2020 года, снижение преступности среди мигрантов составило 3,4%, до 14 825, и большинство из нарушивших закон является гражданами бывших союзных республик. При этом треть совершенных мигрантами преступлений приходится на Москву и Московскую область. Данная статистика не подтверждает слова Дмитрия Медведева, отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Возможно, если и был рост, то в каких-то отдельных категориях. Судя по статистике, острой проблемы преступности среди мигрантов нет.

Однако предложение Дмитрия Медведева вполне оправданное, уверен эксперт. Прежде всего, необходимо дать возможность своим гражданам зарабатывать, особенно в кризис. В том числе, ограничениями для трудовых мигрантов, которые сильно демпингуют, работая за меньшую заработную плату. Они могут себе это позволить, потому что зачастую их постоянные расходы на проживание в РФ гораздо меньше, чем у граждан России. Они снимают квартиры «артелью», соответственно делят между собой стоимость проживания, платежи за ЖКХ, не имеют расходов по налогам на имущество, не несут издержек на образование детей и других расходов.

Для экономики данные ограничения имеют как плюсы, так и минусы, полагает Иван Капустянский. С одной стороны, деньги остаются в стране. Граждане не переводят средства в другие страны, а соответственно, деньги идут в полном объеме в экономику РФ. С другой стороны, бизнес меньше зарабатывает, а соответственно, остается меньше ресурсов для развития. Однако эту проблему должны решать ЦБ РФ, снижая ключевую процентную ставку и, тем самым, стоимость денег для предпринимателей, и правительство, помогая малому и среднему бизнесу.

В целом инициатива Дмитрия Медведева может помочь частично решить проблему, заключает эксперт. Помочь тем, кто трудоустраивается вбелую. Однако проблему нелегальных трудовых эмигрантов она не решит. Более того, может даже ухудшить ситуацию, потому что приезжие будут демпинговать еще сильней, чтобы компании брали на себя риски нелегального трудоустройства.