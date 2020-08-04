Минфин предлагает увеличить расходы из бюджета на президента и его администрацию

Российское министерство финансов предлагает увеличить расходы из бюджета на деятельность президента и его администрации в 2021 году, пишет РИА «Новости».

В документе, в котором излагается план повышения финансирования президентской администрации, говорится, что вместо 88,8 миллиона рублей из бюджета на данные нужды необходимо выделять до 14,28 миллиарда. Однако в 2022 году предлагается сократить расходы на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить, но уже на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей.

Также Минфин предлагает больше средств выделять из бюджета на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих: до 25,9 миллиарда (+,13 миллиарда). Еще больше необходимо будет выделять средств на данную статью расходов в 2022-м и 2023-м — по 1,16 миллиарда, до 26,4 миллиарда.

А вот деятельность председателя правительства, его заместителей и аппарата в ближайшие три года предлагается сократить до 7,28 миллиарда рублей (-191 миллион) в будущем году, на 374 миллиона в 2022 году, на 131 миллион, до 7,6 миллиарда в 2023 году.