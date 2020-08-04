Обновлена мировая статистика на утро 4 августа по заболевшим коронавирусом

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире к утру 4 августа превысило 18,2 миллиона человек в 188 странах.

Согласно информации проекта, в мире заражены 18 224 253 человека, суточный прирост инфицированных коронавирусом за сутки составил 204,7 тысячи. Число безвозвратных потерь за все время эпидемии составило 692 679 инфицированных, более 10,8 миллиона человек выздоровели.

На первом месте антирейтинга находятся США, где заболевших более 4,71 миллиона. На втором месте Бразилия. В стране инфицированных более 2,75 миллиона человек. Индия закрепилась на третьем месте (более 1,8 миллиона человек). Россия с показателем 856,2 тысячи заболевших продолжает оставаться на четвертой позиции. На пятом месте ЮАР (516,8 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.

Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в США - 155 402 человека. Также высокая смертность, более 10%, регистрируется в странах Европы, наиболее пострадавших от пандемии.

В России отмечается снижение заболеваемости, но суточный прирост, тем не менее составляет более 5 тыс. новых случаев. По последним данным в РФ выявлено 5394 заболевших. Из них более 653 тысяч пациентов выздоровели, 14 207 человек скончались.