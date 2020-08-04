Вход/Регистрация Подписка

Обновлена мировая статистика на утро 4 августа по заболевшим коронавирусом

Москва, 04.08.2020

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире к утру 4 августа превысило 18,2 миллиона человек в 188 странах.

Согласно информации проекта, в мире заражены 18 224 253 человека, суточный прирост инфицированных коронавирусом за сутки составил 204,7 тысячи. Число безвозвратных потерь за все время эпидемии составило 692 679 инфицированных, более 10,8 миллиона человек выздоровели.

На первом месте антирейтинга находятся США, где заболевших более 4,71 миллиона. На втором месте Бразилия. В стране инфицированных более 2,75 миллиона человек. Индия закрепилась на третьем месте (более 1,8 миллиона человек). Россия с показателем 856,2 тысячи заболевших продолжает оставаться на четвертой позиции. На пятом месте ЮАР (516,8 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.

Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в США - 155 402 человека. Также высокая смертность, более 10%, регистрируется в странах Европы, наиболее пострадавших от пандемии.

В России отмечается снижение заболеваемости, но суточный прирост, тем не менее составляет более 5 тыс. новых случаев. По последним данным в РФ выявлено 5394 заболевших. Из них более 653 тысяч пациентов выздоровели, 14 207 человек скончались.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай наносит удар по ослабевшему доллару
    Падение стоимости доллара дает Китаю отличную возможность нанести сокрушительный удар по главному оружию геополитического противника
  2. Рубль и невидимая рука рынка: что стоит за обвалом национальной валюты?
    Падение курса рубля последовавшее за очередным заседанием ЦБ РФ, вызвало много разговоров, в том числе о девальвации. Однако главный фактор, влияющий на динамику рубля, остался неизменным
  3. Правительство снимет лекарственную зависимость
    Перечень стратегически значимых лекарств, которые должны производиться в России, будет расширен. Количество наименований вырастет почти вчетверо. Но как будет выглядеть это расширение не на бумаге, а в реальной жизни?
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама