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Попавшие под санкции США россияне считают абсурдными обвинения США во «вмешательстве»

Москва, 04.08.2020

Редакция Федерального агентства новостей впервые собрала вместе за одним столом россиян, которых американское правительство обвинило во «вмешательстве» в выборы главы США в 2016 году.

Незадолго до мероприятия произошла очередная неприятная ситуация: сотрудники британского СМИ Bellingcat пытались подкупить журналистов ФАН и агентства USA Really, чтобы узнать, как они освещают политические события, происходящие на территории США. Сотрудников Bellingcat интересовало, заставляет ли руководство ФАН своих журналистов публиковать материалы, которые могут сказаться на американских выборах в конце 2020 года.

В США последние четыре года безрезультатно пытаются отыскать следы «российского вмешательства» в выборы. Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер потратил на расследование более 30 млн долларов из карманов американских налогоплательщиков, но был вынужден признать провал своей работы. После полной неудачи в своем «расследовании» спецпрокурор принял решение сложить полномочия и уйти в отставку.

Несмотря на то, что обвинения не доказаны, 16 российских граждан до сих пор числятся в санкционных списках США. Часть из них пришла в редакцию для участия в круглом столе, а некоторые предпочли пообщаться в формате видеоконференции. В ФАН поинтересовались у участников, что они думают о новой попытке обвинить их уже в следующем «вмешательстве», а также о старых обвинениях.

Попавший под санкции Михаил Быстров заявил, что считает ситуацию абсурдной, поскольку власти США обвинили невиновных граждан и сделали все, чтобы испортить им жизнь. Он выразил уверенность, что правда когда-нибудь всплывет наружу и мир узнает, что россиян попросту использовали в политической игре.

Еще один преследуемый властями США участник круглого стола Вадим Подкопаев отметил, что не понимает причин нападок со стороны американских властей и Европы, к которой присоединились и некоторые российские СМИ.

Глава попечительского совета Медиагруппы «Патриот», петербургский бизнесмен Евгений Пригожин также принял участие в круглом столе. По его мнению, Вашингтон перед очередными выборами главы США пытается привлечь внимание СМИ к теме некоего «вмешательства», которого на самом деле не было. Речь идет о фальсификациях иностранных спецслужб после поражения Хиллари Клинтон на президентских выборах в США.

«По поводу вмешательства. IRA не существует. Это все фальсификации иностранных спецслужб, сделанные после позорного поражения Хиллари Клинтон на президентских выборах. Поэтому Христо Грозев из Bellingcat и выкладывает различные фейки, которые некому опровергать. Ведь объединения людей, о котором они говорят, нет. В России это называется фальсификацией. Мы готовы идти в суды Российской Федерации и США, где, как показал мой опыт, можно отстоять правду.

В США сейчас новые выборы, и между демократами и республиканцами идет ожесточенная борьба. Поэтому вновь и раскручивается тема вмешательства. Это делается, чтобы минимизировать последствия ошибок демократов. Им нужна новая вакханалия в СМИ вокруг вмешательства русских. Тогда никто не станет оценивать их собственные действия», — указал Пригожин.

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