Против экс-главы крупнейшего в мире производителя титана возбудили уголовное дело

В отношении Михаила Воеводина, более десятка лет стоявшего во главе корпорации «ВСМПО-Ависма» возбуждено уголовное дело, сообщил Интерфакс. Агентству удалось получить подтверждение этой информации в «Ростехе» (ему принадлежит 25% акций производителя титана), но без каких-либо внятных комментариев, за ними журналистов отослали к правоохранительным органам.

По информации telegram-канала «Давыдов. Индекс», которую он распространил со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области, Воеводина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной преступной группы.

Как сообщило издание URA.RU также со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, у «ВСМПО-АВИСМА» похищена сумма, сопоставимая с зарплатой всех сотрудников объединения за полтора года. Якобы, махинации проворачивали при закупках лома цветных металлов.

Михаил Воеводин уволился из корпорации 6 мая текущего года в «компании» главбуха Дмитрия Санникова и директора по управлению персоналом Владимира Карагодина. Отставка была неожиданной и скоропалительной, особенно с учетом того, что незадолго до этого Воеводин продлил контракт. Тогда в качестве причины ухода руководства называли кризис на ВСМПО — в тот момент производственный план предприятия урезали на 32%, отказались от инвестиций, сократили непрофильные расходы, перевели на четырехдневку часть персонала. Позже даже рассматривалась возможность полной остановки производства в сентябре.

Но увольнение связано не только с кризисом, знает URA.RU — глава корпорации ушел в отставку в тот момент, когда вскрылись хищения.

За два месяца после увольнения Воеводина руководство «ВСМПО-АВИСМА» сменилось дважды. Вначале исполнять обязанности главы корпорации было поручено Максиму Кузюку. Он должен был стать антикризисным менеджером для объединения, которое, действительно несло громадные потери — из-за снижения спроса на продукцию предприятия со стороны производителей самолетов его убытки только за первый квартал 2020 года составили более 8 миллиардов рублей.

А уже со 2 июля корпорацию возглавил управленец с богатым опытом Сергей Степанов — последним местом его работы был «Евраз», где он с 2013 года руководил угольным дивизионом в должности вице-президента холдинга.

«ВСМПО АВИСМА» - крупнейший производитель титана не только в России, но и в мире. До начала кризиса в авиастроении корпорации обеспечивала 100% в этом металле Embraer, 65% - Airbus и около 35% - Boeing. Более 65% ВСМПО принадлежит заместителю председателя его совета директоров Михаилу Шелкову, 25% плюс 1 акция — у госкорпорации «Ростех».