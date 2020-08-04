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Россиянам разрешен въезд в Черногорию

Москва, 04.08.2020

Черногория включила Россию в список стран, чьи граждане могут въезжать в страну безо всяких дополнительных условий, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает 4 августа черногорское телерадиовещание RTCG. Телеканал отмечает, что предложением выступил оперативный штаб туриндустрии Черногории в ходе заседания. Также в «зеленой список» попал Азербайджан.

Уточняется, что в Черногории из-за эпидемии существует два списка для иностранных государств - «зеленый» и «желтый». В первый попали страны, чьи граждане могут приезжать в страну беспрепятственно. В перечень вошли 11 государств ЕС, Норвегия и Швейцария. Во второй включены балканские соседи Черногории: Босния и Герцеговина, Албания, автономный край Косово и Метохия, а также Израиль, Канада и Сингапур. Приезжающим из этих стран необходимо при пересечении границы иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, сделанный максимум за 48 часов до прилета.

Ранее власти Черногории сообщили, что из-за пандемии в стране сложилась катастрофическая ситуация – не функционирует 50% гостиничного фонда, на пляжах - только местные отдыхающие.

Ранее сообщалось, что по данным на 4 августа на первом месте мирового антирейтинга по заболеваемости коронавирусом находятся США, где заболевших более 4,71 миллиона. На втором месте Бразилия. В стране инфицированных более 2,75 миллиона человек. Индия закрепилась на третьем месте (более 1,8 миллиона человек). Россия продолжает оставаться на четвертой позиции. На пятом месте ЮАР (516,8 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.

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