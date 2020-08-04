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Синоптики о погоде в сентябре: в этом сезоне всё будет иначе

Москва, 04.08.2020
  • Синоптики о погоде в сентябре: в этом сезоне всё будет иначе

Кошевой Виктор/Фотохроника ТАСС

Все последние годы из-за глобального потепления погода на планете очень сильно отличается от того, что ещё было всего 10-15 лет назад: и лето – не лето, и зима – не зима. Да и про настоящую, пасмурную, хмурую осень со всеми своим минусами и плюсами уже все стали забывать.

Но как предупреждают метеорологи, в этом сезоне всё будет иначе. По крайней мере, в сентябре. Об этом, в частности, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В этом году, на мой взгляд, будет так: осень – осенняя, зима – зимняя», – подчеркнул он.

При этом метеоролог пояснил, что в сентябре 2020 не надо ждать затяжных периодов бабьего лета. По его данным, продлится оно всего 5-7 дней, не больше. Кроме того, синоптики предположили, что в первом месяце календарной осени на всей территории Русской равнины ожидаемое количество осадков превысит климатическую норму.

Погода в сентябре 2020 в Москве. Предварительный прогноз синоптиков

Обычно в первый месяц календарной осени дневная температура в Москве держится на уровне плюс 20, но в отдельные сутки может достигать выше 30. При этом в среднем, за сентябрь в столичном регионе выпадает около 50 мм осадков, а всего дождливых дней не более 12-14.

В этом году ливни зарядят уже с первых дней месяца, а столбики термометров до начала второй декады станут держаться на показателях плюс 14-16. Ожидаемое всеми бабье лето начнётся числа 11-12 и продлится всего несколько дней, которые подарят москвичам и гостям столицы комфортные плюс 22-24. А вот жара, которая в последние годы регулярно накрывала Москву, в этом году пока не прогнозируется.

Начиная со второй половины сентября погода в Москве и Подмосковье начнёт портится: обширный циклон, который вторгнется в столицу, принесёт с собой чувствительную осеннюю прохладу с ливнями и шквалистым ветром. Воздух же днём остынет до плюс 12-14, в ночные часы выше плюс 10 столбики термометров не поднимутся.  

Прогноз погоды на сентябрь 2020 в СПб

В последние годы сентябрь в Санкт-Петербурге по своим климатическим показателям стал больше напоминать август: дней 10 первого месяца календарной осени были по-летнему тёплыми и солнечными, а воздух местами прогревался до плюс 20, а бывало и выше. В этом году, по прогнозу синоптиков, сентябрь всё-таки будет сентябрём с большим количеством осадков, которые, к слову, уже давно стали достопримечательностью города на Неве.

При этом бабье лето придёт в СПб и Ленинградскую область позже обычного – после 15-16 числа. В этот период температура воздуха составит плюс 18-20, будет тепло и солнечно. Но как предупреждают специалисты метеослужб, такая уютная климатическая обстановка не простоит и пару дней, после чего регион накроет арктический холодный фронт с переменной облачностью и понижением температурного фона до плюс 12-13.

Конец сентября в СПБ пройдёт под аккомпанемент холодных, обильных осадков и шумных гроз. По прогнозу метеорологов, в последнюю неделю первого календарного месяца осени 2020 на Петербург обрушится чуть более месячной нормы осадков.

Погода в сентябре 2020 в Сибири

Согласно метеостатистки, большую часть первого месяца календарного осени в Сибири наблюдаются пасмурные дни. Однако солнечные и облачные – тоже не редкость. Количество осадков, которое выпадает в сибирских регионах в течение сентября составляет 141,9 мм. Таким образом, первый месяц осени – один из самых дождливых в году.

В этом сезоне осень в Сибири станет ещё более «мокрой» и пасмурной. В частности, в сентябре 2020 на западе региона прогнозируется превышение климатической нормы осадков. Зато восток Сибири останется под властью антициклона, и погода там будет относительно сухой, но довольно прохладной.

В первой декаде сентября воздух прогреется до плюс 15-16 днём. В ночное время суток возможны первые заморозки, но пока на почве, воздух же остынет до плюс 5.

Бабье лето с показателями плюс 16-18 наступит в сибирских регионах примерно 10-12 сентября. Но больше недели оно точно не продержится, после чего на всей территории Сибири чувствительно похолодает. При этом после полуночи будет около нуля, а ближе к началу октября – до минус 1-2. Всю вторую половину сентября, по прогнозу синоптиков, будут идти сильные дожди, а ближе к началу октября выпадет и первый в этом осенне-зимнем сезоне снег.

Прогноз погоды на сентябрь 2020 в Крыму

Традиционно сложилось, что сентябрь в Крыму – месяц более комфортный, чем август. Температура воздуха в первый месяц календарного лета обычно понижается в большей степени, чем температура воды в море, которая почти на всех курортах полуострова продолжает держаться на средних показателях плюс 24-25.

При этом все последние годы по климатическим условиям сентябрь можно было сравнить с концом мая или первой половиной июня, когда воздух прогревался до плюс 28. В этом сезоне будет иначе.

По прогнозу метеорологов, погодная обстановка в Крыму в сентябре 2020 ожидается более мягкой: удушающая жара, которая пока испытывает на прочность местных жителей и туристов, сменится в сентябре приятным комфортными плюс 20-22. Такой температурный фон, в частности, ожидается в Ялте, Евпатории, Севастополе и Керчи.

Не обойдётся в этом году и без дождей. При месячной норме в 21,4 мм осадков, в сентябре 2020 может выпасть более 35-40 мм небесной влаги. Самые мощные из них ожидаются уже ближе к началу октября в Джанкое. Тогда же почти на всей территории полуострова понизится и температура воздуха.

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