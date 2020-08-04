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Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ подросла впервые с мая

Москва, 04.08.2020

По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков России, которые привлекают наибольший объём депозитов физических лиц в рублях, выросла до 4,584%. Согласно материалам регулятора, которые публикует «Прайм», во второй декаде второго месяца лета средняя ставка составляла 4,549%.

Таким образом, положительная динамика зафиксирована впервые с первой декады мая. Напомним, за это время ставка неоднократно обновляла минимум, а самое низкое её значение за всю историю подсчётов (с 2009 года), была зафиксирована во второй декаде июля этого года.

Наша справка

Средняя максимальная процентная ставка – ориентир для рынка вкладов в России. Регулятор рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 п.п. В список кредитных организаций, по которым ЦБ проводит мониторинг, входят: Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк, Газпромбанк, «ФК Открытие», МКБ. 

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