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Стало известно, почему российские дети не получат в этом году вакцину от коронавируса

Москва, 04.08.2020
  • Стало известно, почему российские дети не получат в этом году вакцину от коронавируса

ТАСС

Российская вакцина от коронавируса пока не будет доступна для детей, рассказал глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что до исследования вакцины на лицах младше 18 лет по российскому законодательству препарат должен пройти полную фазу испытаний на взрослых. В этой связи, по словам ученого, разрешение на вакцинацию детей можно будет получить только после окончания третьей фазы испытаний.

О том, что еще не настал момент для вакцинации детей новой вакциной от коронавируса ранее заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов. Он подчеркнул, что дети «не являются группой риска, они легче переносят заболевание».

2 августа об эффективности и безопасности вакцины от коронавируса заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, она добавила, что на российский рынок никогда не выходили препараты, в показателях которых есть сомнения. По словам чиновницы, качество вакцины от коронавируса подвергается жесткому контролю, фактически учитывается «каждое покраснение».

Еще раньше о готовности вакцины от коронавируса заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, который переходе препарата в следующую фазу - регистрацию.

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