Прогноз ЦБ: российская экономика восстановится синхронно с остальным миром

ЦБ РФ опубликовал «Доклад о денежно-кредитной политике». Согласно выводам, которые содержатся в исследовании регулятора, восстановление к докризисному уровню ВВП РФ можно ожидать во второй половине 2022 года. При этом возможно и несколько более быстрое восстановление макроэкономических показателей России в сравнении со среднемировыми.

Прогноз Центробанка традиционно консервативен по динамике цен на экспортную нефть. Сейчас ЦБ закладывает в базовый сценарий рост среднегодового показателя цен на Urals до 45 долларов за баррель к 2022 году, при этом, напомним, Банк России ориентируется на сбалансированный бюджет (1% дефицита) с 2022 года. В этой ситуации, считают в ЦБ, «восстановление российской экономики будет происходить синхронно с остальным миром».

При этом, несмотря на высокие предполагаемые для 2021—2022 годов темпы роста ВВП, «к концу прогнозного периода» (то есть к январю 2023 года) «мировой ВВП не достигнет уровня, прогнозируемого до пандемии». По мнению регулятора, разница в динамике показателей ВВП различных стран и регионов будет связана с выходом из пандемии их экономик, что будет зависеть не только и не столько от действий правительств, сколько от внутренних обстоятельств.

Так или иначе, но в российской экономике любое превышение цен на нефть относительно прогнозного уровня будет усиливать темпы восстановления ВВП. Банк России допускает в 2022 году постепенное повышение инвестиционной привлекательности российской юрисдикции и сужение сальдо финансового счета по частному сектору, в том числе при прогнозируемых темпах роста.

Центробанк в своих прогнозах по восстановлению ВВП опирается, помимо прочего, на быстрое возвращение уверенного потребительского спроса, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Но именно здесь могут быть проблемы: без реформирования рынка труда, закрепления доступного и дешевого кредитования и стабильности в рабочих местах эта точка опоры не сработает.

Часть факторов «выздоровления» экономики в самом деле напрямую связана с ценами на нефть, и это тоже не самый прочный фундамент для долгосрочных ожиданий и прогнозов. Поэтому прогнозирование в рамках работы ЦБ и выглядит консервативным и малоинтересным — никаких прорывов в качественную сторону никто не ждет, зато все очень хотят увидеть возвращение на те же рельсы. Вернуться туда вполне можно, считает Анна Бодрова, но шанс на реформирование будет упущен.

Доклад Банка России о денежно-кредитной политике нельзя назвать оптимистичным, констатирует председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. Все предыдущие годы регулятора с его нынешней командой во главе с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной отличали относительно точные и взвешенные прогнозы с учетом той высокой степени неопределенности, которая связана с российской экономикой. И на этот раз он не отошел от своей генеральной линии. В отличие от центробанков других стран, наш ЦБ в условиях коронавирусной инфекции изначально скептично отнесся к ура-ожиданиям V-образного возврата экономики к докризисным уровням. Последующие события, которые заставили уточнить сроки восстановления до полутора лет минимум, и последний доклад о денежно-кредитной политике показали его правоту.

В ЦБ допускают, что траектория восстановления может быть неустойчивой, хотя необходимости в дополнительных стимулах на текущий момент нет, продолжает аналитик. По его оценкам, ВВП в этом году сократится на 4,5—5,5%. В дальнейшем ситуация будет идти в соответствии с восстановлением мировой экономики. Причина консерватизма в прогнозах обусловлена падением уверенности бизнеса и населения в условиях сокращения доходов и сохранения неопределенности в отношении эпидемиологической обстановки и ситуации за рубежом. Текущие оперативные данные могут указывать на исчерпание эффекта отложенного спроса и на менее устойчивую динамику в последующем, которая будет напоминать «ухабы». В отсутствие новых шоков меры правительства и ЦБ по стабилизации ситуации окажут поддержку восстановлению.

Банк России пусть и с невысокой вероятностью, но допускает, что к 2022 году темпы роста российского ВВП все же превысят среднемировые, отмечает Михаил Дорофеев. Гипотетически такой сценарий возможен при вакцинации населения и ее эффективности (к концу года промышленный выпуск вакцины может достичь 10 млн доз), в то время как в других странах в силу вирулентности нового коронавируса ситуация будет далека от благополучной. В то же время в силу структурных особенностей российская экономика останется зависимой от конъюнктуры на мировых рынках сырья и не будет обладать внутренними драйверами роста для того, чтобы продемонстрировать лучшую, чем мировая экономика, динамику.

Сейчас можно лишь уповать либо на снятие санкций, либо на резкий рост цен на нефть и газ, что является крайне маловероятным сценарием. Единственным выходом из сложившейся ситуации, уверен Михаил Дорофеев, может стать реализация нацпроектов, рассчитанных до 2024 года, а также улучшение делового климата, что также потребует немалого времени даже в случае активного претворения в жизнь назревших перемен. Поэтому ожидания Банка России в росте ВВП в 2021 году на 3,5—4,5% и в 2022 году в 2,5—3,5% с рисками пересмотра этих прогнозов вниз — максимально вероятный сценарий.