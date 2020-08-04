Украина отказывается покупать газ у России без новых условий

Украинская энергетическая компания "Нафтогаз" не будет возобновлять закупку газа у российской стороны до тех пор, пока ей не будут предложены конкурентоспособные условия.

До 2015 года, когда Киев отказался от закупки газа непосредственно у российского "Газпрома", Украина была одним из крупнейших потребителей "голубого топлива" России.

Вместо этого с ноября 2015 года "Нафтогаз" начал закупать газ в странах Европы по реверсу.

Украина ранее приступила к реформе рынка природного газа, в том числе к снижению регулируемых государством цен на газ для промышленных потребителей, за счет чего стоимость газа для населения страны ощутимо выросла. Реформа является одной из предпосылок для столь необходимого Киеву финансирования со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

"Реформа украинского газового рынка создала возможность для любого украинского или иностранного трейдера покупать газ у России, если цены и условия будут конкурентоспособными. Но пока что Россия не предлагала газ на этих условиях", - рассказал агентству Reuters в электронном письме генеральный директор компании"Нафтогаз" Андрей Коболев.

По его словам, украинские власти не намерены возвращаться во времена "коррупционных энергетических сделок и энергетической зависимости от России".

В конце 2019 года всего за несколько часов до истечения срока предыдущего контракта на транзит российского газа через территорию Украины стороны подписали пятилетнее соглашение, которое гарантирует продолжение поставок "голубого топлива" из России в страны Европы через Украину.

Коболев также отметил, что экспорт газа российским "Газпромом" в первой половине 2020 года составил 25 миллиардов кубометров, что на 45% меньше поставок за аналогичный период прошлого года.

В конце 2019 года Коболев заявлял о намерении "Нафтогаза" поставить в страны Европы 75 миллиардов кубометров газа из России, что он связал с трудностями в реализации проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Тогда же представитель украинской энергокомпании отметил, что власти Украины активно обсуждают вопрос о возобновлении закупок газа у России, добавив, что тариф на транспортировку для "Газпрома" практически не изменился в новом контракте.

В свою очередь представители "Газпрома" сообщили, что компания выплатила украинской стороне 2,9 миллиарда долларов для урегулирования судебных споров, что стало частью более широкого газового соглашения. Взамен Киев обязался отказаться от другого судебного иска к "Газпрому".