В МИД РФ сделали заявление о задержанных в Белоруссии россиянах

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сделала заявление о задержанных в Белоруссии гражданах РФ. По её словам, в Минске знают, что Москва не даст в обиду своих соотечественников, передаёт РИА Новости.

При этом Захарова подчеркнула, что Лукашенко очень опытный политик, который выборы проводит уже не первый раз.

«Прав он в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Что же касается задержанных в Белоруссии наших соотечественников, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим», – резюмировала Захарова.

Ранее сообщалось, что в ходе послания народу и Национальному собранию Александр Лукашенко заявил, что задержанные в конце июля под Минском граждане России, дали показания, что их направили специально в Белоруссию.

«Эти люди дали показания, что были отправлены специально в Беларусь. Команда была ждать», - сказал он.

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что получил информацию об ещё одном отряде, который якобы переброшен на юг. Также Лукашенко отметил, что билеты, купленные на Стамбул – легенда.

«Не слушайте этого вранья. Это враньё никому не надо…. Сперва Стамбул, потом Венесуэла, вчера уже позвонили – нет, не Венесуэла…. Мы, украинцы, россияне, поляки, евреи жили всегда в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, а то будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело», – резюмировал Лукашенко.

Напомним, в ночь на 29 июля в одном из санаториев, расположенных в окрестностях Минска, были задержаны 33 бойца частной военной компании. По данным местных СМИ, все задержанные граждане России – члены «ЧВК Вагнера».