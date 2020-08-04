В России зафиксирован наименьший суточный прирост больных COVID-19 c апреля

За истекшие сутки в России выявлено 5 159 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 83 регионах, что стало минимальным приростом зараженных с 23 апреля, сообщает оперштаб. Тогда за 24 часа было выявлено 4,8 тыс. инфицированных. В последнюю неделю июля суточный прирост заболевших колебался в районе 5,4-5,6 тыс. человек.

Таким образом, в России в общей сложности зафиксировано 861 423 случаев заболевания. Скончались за сутки 144 человека, общее число безвозвратных потерь достигло 14 351 тыс. человек. Выписаны из российских больниц за последние 24 часа 7 878 человек. Всего успешно перебороли болезнь 661 471 больных. Число активных больных в стране составляет на утро 4 августа 185 601.

В Москве выявлен 691 новый случай коронавируса за сутки, 12 летальных исходов и 1456 выздоровевших.

В мире на первом месте по заболевшим находятся США, где за все время эпидемии выявлено более 4,71 миллиона. На втором месте Бразилия. В стране инфицированных более 2,75 миллиона человек. Индия закрепилась на третьем месте (более 1,8 миллиона человек). Россия продолжает оставаться на четвертой позиции. На пятом месте ЮАР (516,8 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.