Вакцину от коронавируса могут включить в программу ОМС и календарь прививок

Вакцинацию от коронавируса COVID-19 могут включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) и национальный календарь профилактических прививок. С таким предложением выступил комитет по социальной политике верхней палаты российского парламента. По словам члена этого комитета, заслуженного врача России Владимира Круглого, в начале осенней сессии с такой инициативой Совфед будет выходить к российскому Минздраву.

«Уверен, что главное медицинское ведомства страны нас в этом поддержит, – цитирует сенатора ТАСС. – Несколько дней назад глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что вакцинация в России будет бесплатной для граждан, а если вакцинация будет бесплатной, то какой-то механизм должен быть - она должна быть включена в программу ОМС и национальный календарь прививок».

Статистика коронавируса COVID-19 в России на 4 августа

По данным оперативного штаба, за последние сутки в РФ выявлено 5 159 новых заболевших коронавирусом COVID-19, что стало минимальным приростом зараженных с 23 апреля. В последнюю неделю июля суточный прирост заболевших колебался в районе 5,4-5,6 тыс. человек.

Таким образом, в России в общей сложности зафиксировано 861 423 случаев заболевания. Скончались за сутки 144 человека, общее число безвозвратных потерь достигло 14 351 человек. Выписаны из больниц за последние сутки 7 878 человек. Всего успешно перебороли болезнь 661 471 больных. Число активных больных в стране на утро 4 августа составляет 185 601.

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявлен 691 новый случай коронавируса за сутки. На втором месте – Свердловская область (+182). Далее следуют ХМАО (+177), Московская область (+161) и Санкт-Петербург (+158).