Власти Подмосковья ужесточили контроль за масочным режимом

Власти Московской области ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте региона.

По данным пресс-службы регионального Управления Минтранса, с сегодняшнего дня усилена проверки пассажиров на наличие масок. Рейды проводятся в общественном транспорте, на железнодорожных станциях, пересадочных узлах и вокзалах в утренние часы работниками Минтранса совместно с сотрудниками транспортной полиции, передаёт РИА Новости.

Уже известно, что по результатам первых проверок выявлено 350 пассажиров без масок. Всем им вынесены предупреждения. При этом отмечается, что в следующий раз нарушители будут оштрафованы. Напомним, согласно КоАП Подмосковья, за отсутствие масок или респираторов предусмотрен штраф в размере 5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что за истекшие сутки в нашей стране выявлено 5 159 новых заболевших коронавирусной инфекцией, что стало минимальным приростом зараженных с 23 апреля. В последнюю неделю июля суточный прирост заболевших колебался в районе 5,4-5,6 тыс. человек.

Таким образом, в России в общей сложности зафиксировано 861 423 случаев заболевания. Скончались за сутки 144 человека, общее число безвозвратных потерь достигло 14 351 тыс. человек. Выписаны из российских больниц за последние 24 часа 7 878 человек. Всего успешно перебороли болезнь 661 471 больных. Число активных больных в стране составляет на утро 4 августа 185 601.

В Подмосковье выявлен 161 новый случай коронавируса COVID-19 за сутки.