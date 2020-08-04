Взрыв в Бейруте: много погибших, сотни раненых, десятки зданий разрушены

Вечером 4 августа в районе порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана прогремел мощный взрыв. Согласно самой последней информации, в результате случившегося погибли 30 человек, среди них генеральный секретарь ливанской националистической партии «Аль-Катаиб» Назар Наджарьян.

Также сообщается о сотнях раненых. В частности, глава Минздрава Ливана заявил, что все госпитали Бейрута переполнены пострадавшими. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы, в том числе здание посольства России, передаёт РИА Новости.

Посольство РФ в Ливане пока не располагает информацией о россиянах среди пострадавших при взрыве. Между тем, уже известно, что среди пострадавших сотрудница посольства РФ.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на местные СМИ передаёт, что в порту работают пожарные команды, вертолёты тушат вспыхнувшие пожары с воздуха. Также известно, что в район порта стягиваются дополнительные армейские подразделения. По словам одного из офицеров ливанской армии, военные прибыли в центр для поддержания порядка и помощи медикам и сотрудникам гражданской обороны, работающим на месте чрезвычайной ситуации.

Причины взрыва пока не установлены. Местные телеканалы не исключают, что по территории порта был нанесён ракетный удар ВВС Израиля, целью которого мог стать склад радикального движения «Хезболлах». Однако радио Kan со ссылкой на свои источники сообщает, что Израиль не имеет никакого отношения к этому взрыву.

Другие СМИ утверждают, что взрыв произошёл на складе пиротехники. Согласно информации казахстанских дипломатов, в Ливане произошло несколько мощных взрывов. Между тем, один из ведущих ливанских телеканалов LBCI со ссылкой на свои источники сообщает о возможном взрыве нитрата натрия, который ранее был конфискован с одного из кораблей более года назад.

Также отмечается, что сейчас в Ливане наблюдаются перебои с интернет-связью. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб объявил среду днём траура в связи с жертвами мощного взрыва в Бейруте

В свою очередь президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Бейрута.

«В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – цитирует главу российского государства пресс-служба Кремля.