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Акции дня: риски сокращения дивидендов давят на «ВТБ»

Москва, 05.08.2020

Российский рынок акций продолжает укрепляться на фоне дорожающей нефти. В противовес общей динамике ведут себя бумаги «ВТБ», которые сильно просели из-за риска сокращения дивидендов в пять раз. За дневную сессию обыкновенные акции упали сразу на -4,69% до 0,03849 рублей за акцию.

Правительство РФ разрешило банку направить на выплаты акционерам 10% прибыли по МСФО. Ранее сам «ВТБ» собирался на эти цели выделить 50% чистой прибыли. Если в банке последуют распоряжению, то вместо планируемых 100,6 млрд рублей акционеры получат 20,12 млрд рублей. Решение должны принять на общем собрании акционеров, предположительно 3 сентября. По мнению эксперта, трейдера Common.ru, «ВТБ» не смог усидеть на двух стульях: сейчас перед банком стоит задача финансирования «Аэрофлота» и выплаты «дивов». Трейдеры также предполагают, что выплата в размере 10% касается «префов», а согласно дивполитике «ВТБ» выплаты по «обычке» должны составлять не менее 25%.

Индекс Мосбиржи по итогам торговой сессии в среду вырос на +1,78% до 2992,78 пункта, индекс РТС поднялся на +2,79% до 1295,27 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:10 мск  составила 45,72 доллара за баррель (+2,9%). Российская валюта укреплялась – 72,78 рубля за доллар.

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