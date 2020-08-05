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Дорого и быстро: в США одобрили разработку антител от коронавируса

Москва, 05.08.2020

Пока вся мировая общественность ожидает вакцины против коронавируса, следующим крупнейшим достижением в плане борьбы с пандемией может стать класс биотехнологических препаратов, широко используемых против рака и других заболеваний - антител, разработанных специально для борьбы с этим новым вирусом, пишет Reuters.

Разработка моноклональных (вырабатываемых иммунными клетками) антител к вирусу была одобрена ведущими учеными. Энтони Фаучи, ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям в США, назвал их почти стопроцентным вариантом борьбы против Covid-19.

Когда вирус преодолевает начальные защитные барьеры в организме, начинается более специфический ответ, нацеленный на захватчика. Этот ответ обеспечивают антитела, которые распознают и блокируют вирус, предотвращая распространение инфекции.

Моноклональные антитела, выращенные в биологических реакторах, являются копиями этих природных белков.

Ученые все еще изучают точную роль нейтрализующих антител в восстановлении после Covid-19, но производители лекарств уверены, что правильные антитела или их комбинация могут изменить течение заболевания, от которого в мире уже умерло более 675 тысяч человек.

"Антитела могут блокировать распространение инфекции. Это факт", - заявил исполнительный директор Regeneron Pharmaceuticals Христос Киратсус.

Regeneron тестирует сочетание из двух антител, которое ограничивает способность вируса обходить защиту организма. Данные об эффективности такого сочетания будут доступны к концу лета или началу осени. "Защита со временем ослабнет. Дозирование - это то, чего мы еще не знаем", - сказал Киратсус.

В июне Regeneron заключила контракт с правительством США на поставку своего препарата на сумму в 450 миллионов долларов. Компания заявила, что может немедленно начать производство на своем американском заводе, если будет получено одобрение со стороны регуляторов.

Фармацевтические компании Eli Lilly and Co, AstraZeneca, Amgen и GlaxoSmithKline получили разрешение правительства США на объединение производственных ресурсов для увеличения поставок, если какой-либо из этих препаратов окажется успешным.

Даже при столь необычном сотрудничестве между конкурентами производство этих лекарств является сложным, а возможности ограничены. Также ведутся споры о том, будет ли одно антитело достаточно сильным, чтобы остановить Covid-19.

AstraZeneca заявила, что планирует начать тестирование на людях комбинации двух антител в течение нескольких недель.

Eli Lilly and Co, которая начала тестирование вероятной вакцины на людях в июне, сфокусировалась на подходе с одним антителом.

В отличие от вакцин, которые активируют собственную иммунную систему организма, воздействие введенных антител со временем рассеивается.

Тем не менее, производители лекарств говорят, что моноклональные антитела могут временно предотвратить распространение инфекции у людей из группы риска: медицинских работников и пожилых. Такие антитела можно использовать в качестве терапевтического моста, пока вакцины не станут широко доступными.

"Преимущество антитела заключается в том, что оно является в основном мгновенным иммунитетом", - сказал Марк Брансуик, старший вице-президент компании Sorrento Therapeutics, цель которой - начать испытания антитела на людях уже в следующем месяце.

Риски для моноклональных антител считаются низкими, но их стоимость может быть довольно высокой. Стоимость таких лекарств может достигать более 100 тысяч долларов в год.

Также существует опасение, что коронавирус может стать устойчивым к специфическим антителам. Исследователи уже работают над соединениями второго поколения с целями, отличными от короноподобных шипов, которые вирус использует для проникновения в клетки.

"Мы пытаемся разработать что-то взаимодополняющее", - сказал руководитель исследования Amgen Дэвид Риз. Amgen работает с Adaptive Biotechnologies.

Исследователи в недавней статье, опубликованной в журнале Nature, заявили, что обнаружили несколько новых, очень мощных антител, направленных в область, где вирус прикрепляется к клеткам человека.

Есть также вопросы о том, когда в ходе болезни лучше всего использовать это новое оружие.

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