Минфин немного сэкономит на депутатах

Согласно выводам, которые содержатся в документе "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности", сокращение расходов на содержание Госдумы и Совфеда может принести российской казне 1,9 млрд рублей. Документ, пишет РИА Новости, разработал Минфина России.

В случае принятия данного решения сокращение расходов придется на 2021-2023 годы. Так, расходы на Госдуму в 2021 году предлагается урезать на 2,9%, или 378 млн рублей, до 12,7 млрд, в 2022 году - на 4,5%, или 577 млн, до 12,1 млрд, в 2023 году - на 2%, или 256 млн, до 12,4 млрд рублей. Расходы на Совет Федерации в следующие три года Минфин также хочет уменьшить: в 2021 году - на 3%, или 217 млн рублей, в 2022 году - на 4,6%, или 338 млн, в 2023 году - на 2,4%, или 178 млн рублей. В итоге финансирование может составить около 7 млрд рублей ежегодно.

Впрочем, также планируется сократить расходы на Счетную палату: в 2021 году - на 2,5%, или 124,6 млн рублей, до 4,79 млрд рублей, в 2022 году - на 4,8%, или 244 млн, до 4,83 млрд, в 2023 году - на 2,9%, или 149,3 млн, до 4,92 млрд.

Сокращение объемов финансирования Госдумы, Совета Федерации, Счетной палаты, обороноспособности страны и еще некоторых важнейших программ правительства связано с разными причинами, объясняет главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. В первую очередь, полагает он, это вызвано необходимым секвестром расходов бюджета и резервов государства с целью формирования наиболее оптимального плана управления страной на ближайшую перспективу.

Но это, предупреджает аналитик, совершенно не означает что в целом чиновничий аппарат почувствует уменьшение своей зарплаты – на ближайшие три года ее просто не будут индексировать. Более того: если расходы на Госдуму и Совфед снизятся в примерно одинаковом соотношении – около 3% в год, расходы, например, на содержание администрации президента наоборот вырастут, так согласно документу Минфина в следующем году их увеличат на 88 млн руб., в 22 году снизят на 191 млн рублей, но в 23 году предыдущее снижение компенсируется вдвойне и сразу на 218 млн рублей.

В сравнении с тратами государства на содержание Госдумы и Совфеда траты на АП выглядят более масштабными и в абсолютном выражении они каждый год будут увеличиваться. Если на Совфед в 2021 году заложено 4,79 млрд рублей, а на Госдуму 12,7 млрд руб, то на АП будет приходиться 14,28 млрд рублей, в 2023 году эту сумма достигнет 14,8 млрд руб. Такой рост ассигнований в сторону президентского аппарата власти в том числе, уверен нтонов, еще объясним в связи с новыми поправками к конституции, суть которых усилении исполнительной и президентской власт