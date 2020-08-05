Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100 человек

В результате взрыва, произошедшего 4 августа вечером, в Бейруте погибли более 100 человек, передают Agence France Press и Al-Hadath, ссылаясь на данные Красного креста.

Сообщается также, что больше четырех тысяч человек получили ранения, а спасатели до сих пор продолжают получать звонки от пострадавших, а также родных и близких раненых и погибших, находящихся в тех зданиях, куда не удалось добраться. Врачи Бейрута обратились с просьбой вывозить раненых в пригородные больницы, поскольку клиниках города мест не осталось.

Ранее сообщалось о 78 погибших и порядка 3,7 тыс. пострадавших.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, по предварительным данным причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. Ранее сообщалось, что могли сдетонировать взрывные устройства. Разрушены практически все здания в районе порта.