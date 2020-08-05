Диетолог рассказала, какие продукты не стоит есть на завтрак

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, какие продукты лучше не употреблять во время завтрака.

«Самыми вредными продуктами на завтрак являются готовые хлопья. Они содержат большое количество простых углеводов», - рассказала диетолог. Также она не советует готовить к утренней трапезе каши быстрого приготовления и все рафинированные продукты, которые прошли переработку, пить не следует промышленные соки и газировку.

В перечень вредных продуктов вошли сосиски, сардельки, бекон и все мясные переработанные продукты. Не добавит здоровья и белый хлеб, манная каша и кускус, поскольку, по сути, это те же самые переработанные углеводы, добавила диетолог.

Вместо готовых завтраков врач советует есть по утрам гречку, коричневый рис или булгур, а белый хлеб заменить зерновым. Колбасу и сосиски можно заменить запеченным мясом птицы или рыбы. Вместо соков полезно добавлять на завтрак цельные фрукты или ягоды. Также полезны омлеты, сырники и овощи, подытожила Ионова.

Ранее диетолог Елена Кален рассказала, что вечером вполне можно позволить себе перекус, но не позднее трех часов до сна.