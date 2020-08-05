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Эксперт рассказал, насколько реально вывести оружие в космос

Москва, 05.08.2020

Перспектива получить космическое оружие вполне реальна, если не принять упреждающих шагов, считает научный руководитель военно-политического направления исследований Института США и Канады РАН Павел Золотарев.

«Вывод оружия в космос в широком плане, это совершенно не обязательно какое-то ударное оружие. К сожалению, эта перспектива совершенно четко просматривается», -  рассказал он в ходе онлайн-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Он выразил уверенность, что и Россия, и США понимают, насколько это опасно и не «хотят, чтобы этот процесс начался».

Однако из-за крайне высокого уровня взаимного недоверия, «высока и вероятность, что такой процесс может начаться в ближайшей перспективе, если мы не примем соответствующие меры», добавил Золотарев. Он напомнил, что сегодня космос является конкурентной средой в плане распределения орбит и частот, поскольку каждая страна, обладающая космическим аппаратом, становится зависимой от этих систем. На данном этапе важно устранить взаимное недоверие, а взамен этого строить коррективный мониторинг ситуации в космосе, считает эксперт.

Ранее в Вене в ходе встречи делегаций по космической безопасности России и США состоялся диалог на тему обеспечения транспарентности и верификации в данной сфере. Стороны договорились перевести заседания рабочей группы по космической безопасности на регулярную основу.

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