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Коронавирус: обновлена мировая статистика к утру 5 августа

Москва, 05.08.2020
  • Коронавирус: обновлена мировая статистика к утру 5 августа

ТАСС

По данным университета Джонса Хопкинса, к утру 5 августа число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире превысило 18,4 миллиона человек в 188 странах, суточный прирост составил 260 тысяч человек.

По информации проекта, в мире заражены 18 480 000 человека, число безвозвратных потерь за весь период пандемии составляет 699 575 инфицированных, более 11 миллионов человек выздоровели.

На первом месте мирового антирейтинга самых пострадавших от пандемии стран находятся США, где число зараженных превысило 4,77 миллиона. Второе место занимает Бразилия. В стране 2,8 миллиона человек инфицированных. Индия закрепилась на третьей строчке (более 1,85 миллиона человек). На четвертой позиции Россия, где зафиксировано 861 тысяча заболевших. Замыкает пятерку стремительно растущая ЮАР (521,3 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.

Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в США - 156 782 человека. Также высокая смертность – более 10%, отмечена в странах Европы наиболее пострадавших от пандемии.

В России отмечено устойчивое снижение суточного числа заболевших, за последний день выявлено 5 159 новых инфицированных. В общей сложности в стране зафиксировано 14 351 летальных исходов, более 661 тысячи пациентов выздоровели.

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