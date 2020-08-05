Италия и Швеция взяли под контроль пандемию, используя противоположные подходы

Коронавирус продолжает преподносить сюрпризы. После повсеместной отмены карантина во многих странах и в частности в Европе зафиксированы новые вспышки коронавирусной инфекции, вызвавшие опасения по поводу прихода второй волны пандемии и заставившие власти ужесточить меры безопасности. Однако в двух европейских странах, наиболее пострадавших от Covid-19 – в Италии, которая была рассадником инфекции на континенте, и Швеции, которая пошла своим путем, похоже, ситуация под контролем, пишет Bloomberg.

В обеих странах число новых заражений стабилизировалось на уровне примерно 200 в день, что позволяет больницам работать в штатном режиме. Для сравнения: в Испании число новых заражений на последней неделе превысило 2000 в день, а во Франции – 1000.

Италия и Швеция выделяются из остальных европейских стран по противоположным причинам. Апеннины стали первым европейским регионом, который поразил коронавирус Covid-19. Итальянцы раньше всех на континенте ввели жесткий карантин.

Реакция Швеции была фактически противоположной. Можно сказать, она не стала бороться с коронавирусом. Иначе не назовешь то, что шведы даже не закрыли школы и вместо карантина всего лишь рекомендовали своим гражданам соблюдать правила социального дистанцирования.

Карантин в Италии переломил ситуацию, хотя с его введением власти сильно опоздали. На Апеннинах смертность от коронавируса близка к 600 на миллион человек при общем количестве летальных исходов, немного превышающем 35 тысяч. В Швеции же, где карантина не было вообще, она почти такая же.

В Италии сейчас так же, как в большинстве других стран, обязательно соблюдение безопасной дистанции – 1 метра, ношение защитных масок в закрытых помещениях, а в Ломбардии и на улицах, а также в транспорте, где всем еще и замеряют температуру. Туристам, собирающимся отдыхать в Сардинии, Апулии, на Сицилии и в других местах, придется заполнить специальную анкету. В стране сейчас доминирует чувство коллективной ответственности, смешанное со страхом. Правила социального дистанцирования итальянцы выполняют очень дисциплинированно, что, конечно, не удивительно, если вспомнить те ужасы, которые им пришлось пережить в марте. За нарушение мер безопасности полагаются большие штрафы и даже тюремное заключение.

В Швеции по-прежнему никто никого не заставляет носить маски. Так же, как и раньше, правила социального дистанцирования желательны, но тоже не обязательны. Это свидетельствует о том, что шведы вроде бы пошли правильным путем. Однако говорить, что шведская модель реагирования на пандемию правильная все же нельзя, потому что главная цель – выработка коллективного иммунитета так и не выполнена.

Несмотря на сохраняющиеся «свободы» в психологии шведов несомненно произошли серьезные изменения на поведенческом уровне. На улицах и даже в центре городов людей по-прежнему значительно меньше, чем до прихода коронавируса.

Власти с одной стороны продолжают напоминать о желательности соблюдения правил социального дистанцирования, но с другой, прибегают и к отдельным жестким мерам. Например, запрещают навещать родных и близких в домах престарелых и закрывают в Стокгольме рестораны и кафе, не соблюдающие мер безопасности.

У шведской модели немало сторонников по всему свету, но ее не так уж и легко выполнять. В Швеции много молодежи, плотность населения низкая. К тому же, шведы по характеру одиночки и предпочитают жить одни (речь идет о родителях, детях и родственниках).

Но и это не все. Главное для успешной борьбы с эпидемией в долгосрочной перспективе – последовательность, считает Джулиано Ди Балдассаре, профессор кризисного менеджмента в шведском университете Упсала. Если нынешняя ситуация в Италии свидетельствует о том, что жесткие меры принесли свои плоды в краткосрочной перспективе, то положение в Швеции может служить напоминанием о том, что пандемия и борьба с ней это не спринт, а скорее марафон.

Очевидно, что ни быстрого излечения, ни шаблонов для Covid-19 нет. Это также значит, что никто не застрахован от ошибок. Закрытие школ на Апеннинах, к примеру, дорого обошлось итальянцам и не принесло особой пользы. Что же касается Швеции, то она допустила огромную ошибку с домами для престарелых. Это привело к множеству летальных исходов, которые скорее всего можно было избежать.

Тем не менее, сейчас, когда планета входит в новую стадию пандемии, стоит внимательно изучать опыт и Италии, и Швеции.