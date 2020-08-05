Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара; рубль отреагировал на новости из Белоруссии

Москва, 05.08.2020
  • Курс доллара; рубль отреагировал на новости из Белоруссии

Сергей Коньков/ТАСС

Во вторник рубль подешевел к основным резервным мировым валютам. Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 73,56 руб., что на 44,5 коп. выше уровня закрытия понедельника. Подорожал и евро, который за сутки прибавил 86,55 руб. (+52,25 коп.).

При этом к вечеру рубль отыграл часть дневных потерь, благодаря возобновлению роста мировых цен на нефть, которые развернулись вверх в ожидании принятия нового пакета стимулирующих мер в США. На вечерних торгах «чёрное золото» марки Brent прибавило  0,66% и стоило 44,44 долл. за бочку. Цены на WTI поднялись до 41,61 долл. за баррель (+1,46%).

Как считает Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» основным фактором давления на курс рубля вчера выступили как раз нефтяные котировки, которые остаются очень нестабильными.

«Также инвесторы в какой уже раз стали избавляться от риска и переходить в более защитные активы на опасениях возникновения второй волны коронавируса COVID-19», – отметил эксперт.

Между тем, в Сбербанке связали вчерашнее падение рубля, которое прежде всего наблюдалось на торгах днём, с событиями в Белоруссии. Об этом, в частности, заявили аналитики Sberbank Investment Research аналитического подразделения Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко.

По их мнению, рубль дешевел в обеих валютных парах, остро реагируя на геополитические риски, в том числе на последние события в Белоруссии, где вчера президент страны Александр Лукашенко обратится к нации.

Напомним, накануне президент Белоруссии заявил, что Россия поменяла братские отношения на партнёрские. Несмотря на это, он подчеркнул, что РФ останется ближайшим союзником Белоруссии.

«Россия всегда была и останется нашим ближайшим союзником, – сказал Лукашенко. – Это всё очень глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами Россия поменяла на партнёрски. Это напрасно», – отметил президент Белоруссии, добавив, что РФ боится потерять Белоруссию, так «у неё не осталось по-настоящему близких союзников».

Кроме того, Лукашенко заявил, что задержанные в конце июля под Минском граждане России, дали показания, что их специально направили в Белоруссию, чтобы накануне выборов дестабилизировать обстановку в стране.

Другим фактором давления на рубль, по мнению аналитиков Сбербнака, стало укрепление доллара на рынке Forex.

«Предстоящая конвертация дивидендов Газпрома для выплаты держателям депозитарных расписок продолжит играть против нацвалюты и в дальнейшем»,- резюмировали Попов и Минко.

В свою очередь Олег Кочетков из МТС Банка предположил, что на сегодняшних торгах продолжится борьбы покупателей и продавцов валюты.

«В этой связи мы считаем, что курс рубля будет в среду находиться в коридоре в 73,00-74,00 руб. в паре с долларом. Впрочем, после ужасного взрыва, который прогремел вчера вечером в Ливане, нефть стала дорожать, а доллар- дешеветь к мировым валютам. Всё это наверняка может оказать влияние на расстановку в валютных парах», - полагает Кочетков.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай наносит удар по ослабевшему доллару
    Падение стоимости доллара дает Китаю отличную возможность нанести сокрушительный удар по главному оружию геополитического противника
  2. Рубль и невидимая рука рынка: что стоит за обвалом национальной валюты?
    Падение курса рубля последовавшее за очередным заседанием ЦБ РФ, вызвало много разговоров, в том числе о девальвации. Однако главный фактор, влияющий на динамику рубля, остался неизменным
  3. Правительство снимет лекарственную зависимость
    Перечень стратегически значимых лекарств, которые должны производиться в России, будет расширен. Количество наименований вырастет почти вчетверо. Но как будет выглядеть это расширение не на бумаге, а в реальной жизни?
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама