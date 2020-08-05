Курс доллара; рубль отреагировал на новости из Белоруссии

Во вторник рубль подешевел к основным резервным мировым валютам. Так, по данным на 19:00 мск на торгах Московской биржи курс доллара составил 73,56 руб., что на 44,5 коп. выше уровня закрытия понедельника. Подорожал и евро, который за сутки прибавил 86,55 руб. (+52,25 коп.).

При этом к вечеру рубль отыграл часть дневных потерь, благодаря возобновлению роста мировых цен на нефть, которые развернулись вверх в ожидании принятия нового пакета стимулирующих мер в США. На вечерних торгах «чёрное золото» марки Brent прибавило 0,66% и стоило 44,44 долл. за бочку. Цены на WTI поднялись до 41,61 долл. за баррель (+1,46%).

Как считает Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» основным фактором давления на курс рубля вчера выступили как раз нефтяные котировки, которые остаются очень нестабильными.

«Также инвесторы в какой уже раз стали избавляться от риска и переходить в более защитные активы на опасениях возникновения второй волны коронавируса COVID-19», – отметил эксперт.

Между тем, в Сбербанке связали вчерашнее падение рубля, которое прежде всего наблюдалось на торгах днём, с событиями в Белоруссии. Об этом, в частности, заявили аналитики Sberbank Investment Research аналитического подразделения Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко.

По их мнению, рубль дешевел в обеих валютных парах, остро реагируя на геополитические риски, в том числе на последние события в Белоруссии, где вчера президент страны Александр Лукашенко обратится к нации.

Напомним, накануне президент Белоруссии заявил, что Россия поменяла братские отношения на партнёрские. Несмотря на это, он подчеркнул, что РФ останется ближайшим союзником Белоруссии.

«Россия всегда была и останется нашим ближайшим союзником, – сказал Лукашенко. – Это всё очень глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами Россия поменяла на партнёрски. Это напрасно», – отметил президент Белоруссии, добавив, что РФ боится потерять Белоруссию, так «у неё не осталось по-настоящему близких союзников».

Кроме того, Лукашенко заявил, что задержанные в конце июля под Минском граждане России, дали показания, что их специально направили в Белоруссию, чтобы накануне выборов дестабилизировать обстановку в стране.

Другим фактором давления на рубль, по мнению аналитиков Сбербнака, стало укрепление доллара на рынке Forex.

«Предстоящая конвертация дивидендов Газпрома для выплаты держателям депозитарных расписок продолжит играть против нацвалюты и в дальнейшем»,- резюмировали Попов и Минко.

В свою очередь Олег Кочетков из МТС Банка предположил, что на сегодняшних торгах продолжится борьбы покупателей и продавцов валюты.

«В этой связи мы считаем, что курс рубля будет в среду находиться в коридоре в 73,00-74,00 руб. в паре с долларом. Впрочем, после ужасного взрыва, который прогремел вчера вечером в Ливане, нефть стала дорожать, а доллар- дешеветь к мировым валютам. Всё это наверняка может оказать влияние на расстановку в валютных парах», - полагает Кочетков.