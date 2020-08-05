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В результате взрыва в Бейруте погибли более 70 человек, тысячи получили ранения

Москва, 05.08.2020
#Мир
  • В результате взрыва в Бейруте погибли более 70 человек, тысячи получили ранения

EPA

Городские больницы, которые с трудом справляются с наплывом больных коронавирусом, и морги переполнены. По данным на 5.00 в результате взрыва погибло по меньшей мере 78 человек, количество раненых и пострадавших превышает 4 тысячи.

Среди погибших генсек Партии Катаиб Низар Наджарян. Пострадали семья и советники премьер-министра Ливана Хасана Диаба. Пострадала одна из сотрудниц посольства России в Ливане.

Взрыв прогремел в начале седьмого вечера во вторник, 4 августа. Многие здания и постройки в порту и прилегающих кварталах разрушены. В большинстве зданий ливанской столицы и даже в пригородах выбиты стекла. Повреждено здание российского посольства и дипмиссий многих других государств. О силе взрыва можно судить по следующему сообщению: полностью разрушен фасад большого супермаркета, находящегося в двух километрах от порта.

Взрыв был такой силы, что его почувствовали на Кипре, расположенном в 240 километрах от Бейрута. Киприоты подумали, что произошло землетрясение. Иорданские сейсмологи утверждают, что по мощности взрыв эквивалентен землетрясению силой 4,5 балла по шкале Рихтера, а губернатор Бейрута сравнил его «со взрывами в Хиросиме и Нагасаки».

Взрыву, повредившему полгорода, предшествовал пожар в порту. Как заявил президент Ливана Мишель Аун, на воздух взлетел склад, в котором шесть лет без соблюдения правил техники безопасности хранились 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры). Это вещество широко применяется в промышленности и народном хозяйстве. Чаще всего нитрат аммония используется как сельскохозяйственное удобрение и взрывчатое вещество, которое взрывается при контакте с огнем. Опасность нитрата аммония заключается еще и в том, что при его взрыве образуются высокотоксичные газы: окислы азота и аммиак.

По официальной версии произошел несчастный случай. Не исключено, что пожар, спровоцировавший взрыв, был вызван сварочными работами в порту.

CNN выдвинуло версию теракта, сообщив, что ответственность за взрыв якобы взяло запрещенное на территории России «Исламское государство».

Выдвигались также версии о причастности к взрыву спецслужб и армии Израиля, но Тель-Авив опроверг какую-либо свою причастность к трагедии и предложил ливанским властям гуманитарную и медицинскую помощь.

Точные причины взрыва должна выяснить правительственная комиссия, уже приступившая к расследованию. По словам представителя Высшего совета обороны Ливана, ответственные за трагедию понесут «максимально строгое наказание».

На среду намечено внеочередное заседание правительства Ливана. Кроме трехдневного траура, в стране объявлено чрезвычайное положение сроком на две недели.

Правительство выделило 66 млн долларов на ликвидацию последствий взрыва и помощь пострадавшим и семьям погибших.

«Произошла громадная катастрофа!- заявил местным журналистам глава ливанского отделения Красного креста Жорж Кеттани.- Везде имеются жертвы и пострадавшие».

Взрыв произошел в очень сложное время для Ливана. Сейчас трудно представить все его последствия. Экономика Ливана уже почти год находится в глубоком кризисе. Страна зависит от импорта продовольствия. Взрыв уничтожил все зерно, находившееся в порту. По словам одного из ливанских чиновников, столичный порт вообще перестал существовать.

Экономический кризис и пандемия коронавирусной инфекции возродили старые разногласия и вражду в стране. Ливан сотрясают многотысячные демонстрации протеста против правительства и правящих элит, которые ливанцы обвиняют в бездействии.

Взрыв прогремел накануне окончания процесса по убийству экс-премьера Рафика Харири. Вердикт по этому громкому делу должен быть вынесен в Нидерландах 7 августа. Харири, кстати, погиб в 2005 году в результате взрыва машины рядом с бейрутским портом.

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