Лукашенко проиграет президентские выборы

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. И уже очевидно, что главным проигравшим на них станет нынешний президент Александр Лукашенко.
На первый взгляд, заявление кажется странным. Победа Александра Григорьевича на избирательных участках вряд ли у кого-то вызывает сомнения. Говоря языком Сунь Цзы, Батька обеспечил себе первое место на выборах еще до выборов.
Он удалил всех рейтинговых оппозиционных кандидатов задолго до этого голосования – политическое пространство Белоруссии давно вычищено, и местные спецслужбы не позволяют возникнуть на нем какой-либо оппозиционной силе. Затем он посадил или выдавил из страны всех кандидатов, имевших хотя бы минимальные шансы соперничать с ним на этих выборах – двое (Виктор Бабарико и Сергей Тихановский) сели, а Валерий Цепкало в преддверие посадки сумел сбежать в Россию. В итоге объединенным кандидатом от оппозиции стала жена одного из сидельцев – домохозяйка Светлана Тихановская, чьи политтехнологи намеренно лишают ее какой-то политической субъектности, пытаясь таким образом собрать вокруг Тихановской весь протестный электорат, объединить их идеей победы над Лукашенко.
Тихановская ведет яркую кампанию, к ней на митинги приходят десятки тысяч человек (рекордные цифры для Белоруссии, где люди боятся ходить на такого рода протестные акции) – однако ее победа на избирательных участках все равно маловероятна. Во-первых, вряд ли протестных голосов будет больше 50%. Да, никаких независимых социологических исследований по политическим вопросам в стране не проводится и общество не знает реальный рейтинг Лукашенко, однако вряд ли он отрицательный (то есть когда число людей, ему симпатизирующих, меньше чем те, кто относятся к нему негативно). Во-вторых, даже если вдруг число поданных за Тихановскую голосов будет неприемлемым для власти, то местный ЦИК всегда может нарисовать подходящий для Батьки результат. Политтехнологи Тихановской, конечно, пытаются воспрепятствовать этому варианту – но могут делать это лишь через общественные флешмобы. Например, предлагают сворачивать все поданные за Тихановскую бюллетени вчетверо, а потом уже бросать в прозрачные урны (дабы визуально было видно соотношение голосов, поданных за Тихановскую и за Лукашенко). Других – более действенных – инструментов контроля за избиркомами у них нет.
Однако победа Лукашенко на участках отнюдь не означает победу на выборах. Смысл выборов не в том, чтобы просто занять первое место. Победа должна легитимировать власть, укрепить ее, а также обеспечить более сильные позиции в переговорах с внешними партнерами. Ничего из этого нынешний (собственно, и будущий) президент Белоруссии не получит.
Легитимации власти не будет. Она, возможно, состоялась бы в случае, если бы Батька провел тонкую и управляемую предвыборную кампанию: не сажал бы кандидатов, продолжал бы демонизировать через подконтрольные СМИ двух своих основных соперников («олигарха» Бабарико и «майданутого» Сергея Тихановского) и не злил население, лишая его возможности выбора. В этом случае оппозиционеры переругались бы друг с другом, дискредитировали бы себя и размазали все протестные голоса между собой. Сейчас же Лукашенко получил многотысячные акции протеста – не столько за Тихановскую, сколько против его произвола. У не привыкших к массовым акциям протеста белорусов возникает впечатление того, что противников Батьки слишком много – и вряд ли они поверят итоговому результату выборов. Особенно в случае, если местный ЦИК нарисует Светлане Тихановской какую-нибудь маленькую цифру (условно говоря, меньше 10-20%). Даже его бывшие сторонники будут считать, что Лукашенко украл выборы.
Не будет и укрепления власти – не только из-за снижения ее легитимности. Чрезмерно жесткие действия администрации Лукашенко по преследованию оппозиции в ходе этой компании породили у многих вывод о том, что Батька испугался. Что он боится оппозицию, потери контроля, недовольства белорусов – проще говоря, что Акела осознал свою неспособность охотиться на оленя, и может убить его лишь в случае, если добычу к нему приведут и свяжут. К сожалению, у власти нет аргументов для опровержения этого мнения – она сама их себя лишила, когда запретила независимые соцопросы и породила сомнение в объективности итоговых цифр по итогам голосования. Хуже того, уверенность в слабости власти, соединенная с воодушевлением от роста протестной активности и уничтожением остатка доверия к электоральным институтам ведет к одному единственному выводу: уверенности людей в том, что они могут и смогут сменить действующую власть лишь через уличные протесты. То есть через Майдан.
Самым же, пожалуй, серьезным поражением Лукашенко стала потеря позиций на внешней арене. Одни его не поймут, другие – не простят.
До проведения этой кампании Батьке успешно удавалось находиться во внешнеполитическом шпагате – балансировать между Москвой и Вашингтоном, получая выгоды с обеих сторон и используя отношения с одной как рычаг давления на другу. Так, ему удалось серьезно продвинуться в контактах с американцами (вплоть до первого визита госсекретаря США в Белоруссию с начала 90-х годов, а также назначения Вашингтоном впервые более чем за 10 лет посла в Белоруссию), и использовать эти отношения для выдавливания у России уступок – под угрозой того, что Белоруссия «пойдет на Запад». Издание The Wall Street Journal признает, что хорошие отношения с Западом помогли Батьке сопротивляться российскому давлению в вопросах дальнейшей интеграции Минска с Москвой в рамках Союзного государства. В то же время Кремль закрывала глаза на некоторые вольности Белоруссии и давал Лукашенко очень широкую свободу действий во внешней политике (не было жесткой критики за «белорусские креветки», сохранение тесных отношений с Киевом и непризнание Крыма).
Сейчас же возможности для внешнеполитического маневра исчерпаны. Западные СМИ и политики крайне негативно реагируют на нынешнее преследование белорусское оппозиции. В Евросоюзе говорят о том, что будут выстраивать с Лукашенко отношение в зависимости от исхода предвыборной кампании – а поскольку она завершится в лучшем для Батьки случае скандалом, а в худшем жестким силовым разгоном массовых акций протеста, то статус этих отношений очевиден. Да, отдельные прибалтийские политики говорят о том, что не нужно жестко реагировать, дабы не спугнуть Батьку и не толкнуть его обратно в объятья Москвы – однако вряд ли их услышат. Не из любви к страдающему белорусскому народу. И не только потому, что бросание на произвол судьбы белорусской оппозиции пошлет негативный сигнал другим прозападным активистам на постсоветском пространстве. А из-за понимания того, что такой Лукашенко ни в какую не позволит западным институтам и НКО в рамках «нормализации отношений» работать в белорусском обществе. А именно это и нужно США с Европой от Минска.
Что же касается отношений с Москвой, то они находятся на самой низкой точке за все время правления Лукашенко. Взятие в заложники три десятка сотрудников российского ЧВК, которые по согласованию с белорусским КГБ следовали через Минск к местам службы (а это единственное разумное объяснение произошедшего) и обвиние Кремль в попытке устроить в Белоруссии беспорядки стали пересечением даже не красной, а ярко алой линии. Линии, после которой Александр Лукашенко уже не сможет общаться с российскими коллегами так, как раньше. Да, Путин молчит, однако российские чиновники не скупятся на жесткие заявления. Задержание» связано исключительно с желанием руководителей Белоруссии использовать подвернувшийся повод для того, чтобы проиллюстрировать свои заявления об иностранной угрозе, попытке дестабилизации и создать повод к отмене выборов или дальнейшему закручиванию гаек», - возмущается первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, назвавший Лукашенко «нахлебником» и «паразитом на российско-белорусских отношениях». После того, как заложников вернут России, за словами могут последовать действия - вплоть до пересмотра субсидирования белорусской экономики. И население России их поддержит. Если раньше россияне были своего рода щитом Лукашенко от Кремля (поскольку Батька являлся самым популярным зарубежным лидером в России), то после взятия в заложники российских граждан отношение к нему резко изменится.
Поэтому, опять же выражаясь языком Сунь Цзы, Батька проиграл выборы. Еще до их проведения.