Лукашенко проиграет президентские выборы

Предвыборная зачистка

9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. И уже очевидно, что главным проигравшим на них станет нынешний президент Александр Лукашенко.

На первый взгляд, заявление кажется странным. Победа Александра Григорьевича на избирательных участках вряд ли у кого-то вызывает сомнения. Говоря языком Сунь Цзы, Батька обеспечил себе первое место на выборах еще до выборов.

Он удалил всех рейтинговых оппозиционных кандидатов задолго до этого голосования – политическое пространство Белоруссии давно вычищено, и местные спецслужбы не позволяют возникнуть на нем какой-либо оппозиционной силе. Затем он посадил или выдавил из страны всех кандидатов, имевших хотя бы минимальные шансы соперничать с ним на этих выборах – двое (Виктор Бабарико и Сергей Тихановский) сели, а Валерий Цепкало в преддверие посадки сумел сбежать в Россию. В итоге объединенным кандидатом от оппозиции стала жена одного из сидельцев – домохозяйка Светлана Тихановская, чьи политтехнологи намеренно лишают ее какой-то политической субъектности, пытаясь таким образом собрать вокруг Тихановской весь протестный электорат, объединить их идеей победы над Лукашенко.

Тихановская ведет яркую кампанию, к ней на митинги приходят десятки тысяч человек (рекордные цифры для Белоруссии, где люди боятся ходить на такого рода протестные акции) – однако ее победа на избирательных участках все равно маловероятна. Во-первых, вряд ли протестных голосов будет больше 50%. Да, никаких независимых социологических исследований по политическим вопросам в стране не проводится и общество не знает реальный рейтинг Лукашенко, однако вряд ли он отрицательный (то есть когда число людей, ему симпатизирующих, меньше чем те, кто относятся к нему негативно). Во-вторых, даже если вдруг число поданных за Тихановскую голосов будет неприемлемым для власти, то местный ЦИК всегда может нарисовать подходящий для Батьки результат. Политтехнологи Тихановской, конечно, пытаются воспрепятствовать этому варианту – но могут делать это лишь через общественные флешмобы. Например, предлагают сворачивать все поданные за Тихановскую бюллетени вчетверо, а потом уже бросать в прозрачные урны (дабы визуально было видно соотношение голосов, поданных за Тихановскую и за Лукашенко). Других – более действенных – инструментов контроля за избиркомами у них нет.

Акела больше не охотится

Однако победа Лукашенко на участках отнюдь не означает победу на выборах. Смысл выборов не в том, чтобы просто занять первое место. Победа должна легитимировать власть, укрепить ее, а также обеспечить более сильные позиции в переговорах с внешними партнерами. Ничего из этого нынешний (собственно, и будущий) президент Белоруссии не получит.

Легитимации власти не будет. Она, возможно, состоялась бы в случае, если бы Батька провел тонкую и управляемую предвыборную кампанию: не сажал бы кандидатов, продолжал бы демонизировать через подконтрольные СМИ двух своих основных соперников («олигарха» Бабарико и «майданутого» Сергея Тихановского) и не злил население, лишая его возможности выбора. В этом случае оппозиционеры переругались бы друг с другом, дискредитировали бы себя и размазали все протестные голоса между собой. Сейчас же Лукашенко получил многотысячные акции протеста – не столько за Тихановскую, сколько против его произвола. У не привыкших к массовым акциям протеста белорусов возникает впечатление того, что противников Батьки слишком много – и вряд ли они поверят итоговому результату выборов. Особенно в случае, если местный ЦИК нарисует Светлане Тихановской какую-нибудь маленькую цифру (условно говоря, меньше 10-20%). Даже его бывшие сторонники будут считать, что Лукашенко украл выборы.

Не будет и укрепления власти – не только из-за снижения ее легитимности. Чрезмерно жесткие действия администрации Лукашенко по преследованию оппозиции в ходе этой компании породили у многих вывод о том, что Батька испугался. Что он боится оппозицию, потери контроля, недовольства белорусов – проще говоря, что Акела осознал свою неспособность охотиться на оленя, и может убить его лишь в случае, если добычу к нему приведут и свяжут. К сожалению, у власти нет аргументов для опровержения этого мнения – она сама их себя лишила, когда запретила независимые соцопросы и породила сомнение в объективности итоговых цифр по итогам голосования. Хуже того, уверенность в слабости власти, соединенная с воодушевлением от роста протестной активности и уничтожением остатка доверия к электоральным институтам ведет к одному единственному выводу: уверенности людей в том, что они могут и смогут сменить действующую власть лишь через уличные протесты. То есть через Майдан.





Запад не поймет…

Самым же, пожалуй, серьезным поражением Лукашенко стала потеря позиций на внешней арене. Одни его не поймут, другие – не простят.

До проведения этой кампании Батьке успешно удавалось находиться во внешнеполитическом шпагате – балансировать между Москвой и Вашингтоном, получая выгоды с обеих сторон и используя отношения с одной как рычаг давления на другу. Так, ему удалось серьезно продвинуться в контактах с американцами (вплоть до первого визита госсекретаря США в Белоруссию с начала 90-х годов, а также назначения Вашингтоном впервые более чем за 10 лет посла в Белоруссию), и использовать эти отношения для выдавливания у России уступок – под угрозой того, что Белоруссия «пойдет на Запад». Издание The Wall Street Journal признает, что хорошие отношения с Западом помогли Батьке сопротивляться российскому давлению в вопросах дальнейшей интеграции Минска с Москвой в рамках Союзного государства. В то же время Кремль закрывала глаза на некоторые вольности Белоруссии и давал Лукашенко очень широкую свободу действий во внешней политике (не было жесткой критики за «белорусские креветки», сохранение тесных отношений с Киевом и непризнание Крыма).

Сейчас же возможности для внешнеполитического маневра исчерпаны. Западные СМИ и политики крайне негативно реагируют на нынешнее преследование белорусское оппозиции. В Евросоюзе говорят о том, что будут выстраивать с Лукашенко отношение в зависимости от исхода предвыборной кампании – а поскольку она завершится в лучшем для Батьки случае скандалом, а в худшем жестким силовым разгоном массовых акций протеста, то статус этих отношений очевиден. Да, отдельные прибалтийские политики говорят о том, что не нужно жестко реагировать, дабы не спугнуть Батьку и не толкнуть его обратно в объятья Москвы – однако вряд ли их услышат. Не из любви к страдающему белорусскому народу. И не только потому, что бросание на произвол судьбы белорусской оппозиции пошлет негативный сигнал другим прозападным активистам на постсоветском пространстве. А из-за понимания того, что такой Лукашенко ни в какую не позволит западным институтам и НКО в рамках «нормализации отношений» работать в белорусском обществе. А именно это и нужно США с Европой от Минска.

… а Россия не простит

Что же касается отношений с Москвой, то они находятся на самой низкой точке за все время правления Лукашенко. Взятие в заложники три десятка сотрудников российского ЧВК, которые по согласованию с белорусским КГБ следовали через Минск к местам службы (а это единственное разумное объяснение произошедшего) и обвиние Кремль в попытке устроить в Белоруссии беспорядки стали пересечением даже не красной, а ярко алой линии. Линии, после которой Александр Лукашенко уже не сможет общаться с российскими коллегами так, как раньше. Да, Путин молчит, однако российские чиновники не скупятся на жесткие заявления. Задержание» связано исключительно с желанием руководителей Белоруссии использовать подвернувшийся повод для того, чтобы проиллюстрировать свои заявления об иностранной угрозе, попытке дестабилизации и создать повод к отмене выборов или дальнейшему закручиванию гаек», - возмущается первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, назвавший Лукашенко «нахлебником» и «паразитом на российско-белорусских отношениях». После того, как заложников вернут России, за словами могут последовать действия - вплоть до пересмотра субсидирования белорусской экономики. И население России их поддержит. Если раньше россияне были своего рода щитом Лукашенко от Кремля (поскольку Батька являлся самым популярным зарубежным лидером в России), то после взятия в заложники российских граждан отношение к нему резко изменится.

Поэтому, опять же выражаясь языком Сунь Цзы, Батька проиграл выборы. Еще до их проведения.