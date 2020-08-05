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На турецких курортах зафиксирован резкий рост случаев заражения коронавирусом

Москва, 05.08.2020

На популярных у наших соотечественниках курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом в своём микроблоге в Twitter написал глава Минздрава страны Фахреттин Коджа, отметивший, что впервые за последнее время замечен серьёзный рост числа заражённых новым типом коронавирусной инфекции.

«В этой связи мы должны приложить все возможные усилия, чтобы не допустить опасных последствий», – резюмировал турецкий чиновник.

Напомним, по данным на 4 августа за всё время пандемии коронавируса в Турции выявлено более 234 тыс. случаев заражения COVID-19. Выздоровели более 218 тыс. человек, скончались – более 5,7 тыс. человек. За последние сутки в Турции выявили 1 083 случая коронавируса, 994 человека выздоровели, 18 скончались.

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