Названы самые опасные профессии в России

Согласно данным опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, 20% респондентов считают профессию врача самой опасной в России. При этом ранее такие же опросы показывали, что работу медиков опасной считают всего 2-3% россиян.

На втором месте в рейтинге самых опасных профессии – шахтёры (10%), на третьем – пожарные (8%). Ещё по 6% участников опроса назвали среди самых опасных профессии военнослужащего и спасателя МЧС, передаёт агентство «Интерфакс».

Кроме того, по мнению респондентов, опасными являются профессии политического деятеля, сотрудника правоохранительных органов и водителя (по 4%). Далее следуют пилоты (2%), журналисты, преподаватели и сапёры (по 1%). Также 23% респондентов навали иные профессии, ещё 10 участников процесса затруднились с ответом.

Опрос был проведён в период с 30 июля по 3 августа 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет.