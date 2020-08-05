Цена на нефть превысила отметку в $45 впервые с марта

Стоимость нефти марки Brent впервые с 6 марта превысила отметку в $45 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.45 по московскому времени цена фьючерсов на октябрь сорта Brent выросла на 1,46%, достигнув показателя $45,08 за баррель. Фьючерсы на сентябрь марки WTI подорожали на 1,51% и стали стоить $42,33 за баррель.

Обвал нефтяных котировок начался в марте текущего года. Кризис был вызван ограничениями, вызванными коронавирусной инфекцией, а также отсутствием договоренности между странами ОПЕК+ об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти и его продлении. Только за март нефть подешевела более чем в два раза, был момент, когда цены на нефть опускались до минусовых значений. В результате, начиная с 1 апреля текущего года, были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.

Согласно сделке, которая была заключена в мае между странами-участницами соглашения ОПЕК+, нефтедобыча сократилась на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Решение вызвало рост котировок на мировых рынках.