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Посол России в Ливане назвал причину взрыва в Бейруте

Москва, 05.08.2020

Александр Засыпкин – посол России в Ливане – назвал основную причину мощнейшего взрыва, который накануне стёр с лица земли половину Бейрута.

По мнению дипломата, к этой ужасной трагедии привели вопиющих нарушения техники безопасности. При этом Засыпки считает, что версии теракта или обстрела с воздуха несостоятельны, передаёт РИА Новости.

«Уверен, что ни при каких обстоятельствах нельзя заниматься политическими спекуляциями, а особенно, если пострадали тысячи людей, – подчеркнул он. – Согласно наиболее убедительным данным, в ходе ремонтных работ произошло возгорание, а затем чудовищный взрыв ангара, в котором с 2014 года хранилась конфискованная с повреждённого судна аммиачная селитра, так что речь идёт о вопиющих нарушениях техники безопасности. Это был явный недосмотр и халатность соответствующих контрольных органов, хотя, как сообщалось, вопрос об утилизации взрывоопасной селитры регулярно ставился на повестку дня».

Ранее сообщалось, что причиной нескольких сильнейших взрывов в порту столицы Ливана, в результате которых, по последним данным Красного Креста, более 100 человек погибли, около 4 тысяч ранены, стала хранившаяся на складе аммиачная селитра.

Как заявил президент Ливана Мишель Аун, 2750 тонн опасных химических веществ были конфискованы таможенной службой и складированы в порту.

Груз, как сообщил телеканал LBCI, имеет связь с Россией и Молдавией. Ни о какой политике речи в данном случае нет: судно RHOSUS, с которого был изъята селитра, ходило под молдавским флагом, а его владелец, Игорь Гречушкин, - уроженец Хабаровска и гражданин России, правда, по сведениям членов экипажа, он давно обосновался на Кипре.

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