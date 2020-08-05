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Правительство Москвы предоставляет субсидии столичным предпринимателям

Москва, 05.08.2020
  • Правительство Москвы предоставляет субсидии столичным предпринимателям

Правительство Москвы запустило программу поддержки бизнеса, которая позволяет вернуть инвестиции. Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы продолжает принимать заявки от столичных предпринимателей на субсидии, предоставленные городом.

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До 28 августа 2020 года можно подать заявку на субсидию и грант на экспорт и обучение сотрудников, до 31 августа 2020 года — на остальные субсидии.

Благодаря важнейшим изменениям получить субсидии смогут больше компаний. Во-первых, снято ограничение на получение финансовой поддержки для компаний, реализующих подакцизную продукцию. Во-вторых, расширен утвержденный перечень онлайн площадок (маркетплейсов), чью комиссию предприниматели могут частично компенсировать с помощью субсидии. Наконец, список субсидируемых выставок пополнился на 141 площадку, что значительно увеличивает возможности предпринимателей.

Воспользуйтесь онлайн-подбором субсидий по ИНН, чтобы определить, на какую субсидию может претендовать ваш бизнес, и оставьте предварительную заявку на сайте. Вкладывайте в развитие бизнеса и компенсируйте расходы за счет столицы.

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