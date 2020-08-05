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Причиной мощного взрыва в Бейруте назвали груз со связанного с россиянином судна

Москва, 05.08.2020

Причиной мощного взрыва, который прогремел накануне в порту Бейрута, назвали груз со связанного с россиянином судна.

Как передаёт телеканал LBCI со ссылкой на итоги заседания Высшего совета по обороне Ливана, аммиачную селитру, взорвавшуюся вчера при сварочных работах, конфисковали с судна под названием Rhosus ещё осенью 2014 года.

При этом отмечается, что Rhosus перевозил 2750 тонн селитры из Батуми в Мозамбик. В сентябре 2013 года судно из-за поломки сделало незапланированную остановку в столице Ливана. Однако после его проверки экипажу было запрещено выводить из порта.

Селитра была конфискована и хранилась на складе причала № 22 порта Бейрута. Её должны были утилизировать, однако этого сделано не было. При этом владельцем судна был предприниматель, проживающий на Кипре уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин. Но из-за банкротства россиянин фактически бросил Rhosus, оставив на произвол судьбы в том числе экипаж.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошёл мощный взрыв. По предварительным данным причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. В результате случившегося погибли более 100 человек. Ещё более 4 тыс. человек получили ранения раличной степени тяжести, а спасатели до сих пор продолжают получать звонки от пострадавших, а также родных и близких раненых и погибших, находящихся в тех зданиях, куда не удалось добраться.

Врачи Бейрута обратились с просьбой вывозить раненых в пригородные больницы, так как в клиниках города мест не осталось. Кроме того, разрушены практически все здания в районе порта. Между тем, губернатор Бейрута сравнил вчерашний взрыв в порту Бейрута с бомбардировкой Хиросимы.

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