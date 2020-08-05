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В России за сутки выявлено 5,2 тыс новых случаев коронавируса

Москва, 05.08.2020
  • В России за сутки выявлено 5,2 тыс новых случаев коронавируса

ТАСС

За последние 24 часа в России выявлено 5 204 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб. В общей сложности в стране зарегистрировано 866 627 случаев коронавируса. Суточный прирост составил 0,6%. Летальных исходов зарегистрировано 139, в общей сложности число безвозвратных потерь составляет 14 490. Выздоровели за сутки 7 555 человек, всего вылечившихся 669 026. Число активных больных на данный момент времени составляет 183 111 пациентов.

На первом месте мирового антирейтинга самых пострадавших от пандемии стран находятся США, где число зараженных превысило 4,77 миллиона. Второе место занимает Бразилия. В стране 2,8 миллиона человек инфицированных. Индия закрепилась на третьей строчке (более 1,85 миллиона человек). На четвертой позиции Россия. Замыкает пятерку стремительно растущая ЮАР (521,3 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.

Коронавирус. Ситуация в регионах

Наибольший прирост наблюдается в Москве – 687 новых случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов в столице зарегистрировано 11, выписаны из больниц 1 329.

На втором месте среди регионов по количеству заболевших COVID-19 Свердловская область, где выявлен 181 инфицированный. Замыкает тройку Ханты-Мансийский АО (+169). В пятерке Московская область (+162) и Санкт-Петербург (+156). Далее следует Иркутская область (+135), Ростовская область (+129) и Красноярский край (+127). В десятке Мурманская область (+126), Ставропольский край (+121) и Краснодарский край (+109).

В Омской области 106 новых больных, в Оренбургской области (+105), в Челябинской области (+103), в Нижегородской области (+101), по 100 в Ульяновской области, Приморском крае. В других субъектах прирост составил менее ста случаев.

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