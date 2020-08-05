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Рубль зависит от импорта технологий, но перспективы у валюты хорошие

Москва, 05.08.2020

Российская валюта в среду утром начала медленно укрепляться, хотя еще накануне падала. По состоянию на 11:02 мск стоимость составила 73,12 рублей за доллар. Положение рубля в последнее время нестабильно, это обусловлено зависимостью страны от импорта технологий, считает совладелец Росевробанка, венчурный инвестор, партнер Goldman Sachs в проекте Malltech Сергей Гришин.

«Рубль слабый ввиду низкого собственного производства - страна зависима от импорта технологий. Сейчас все колебания - ситуативные. Рубль привязан к доллару, что бы кто ни говорил. Все самые мощные колебания происходили после скачков цены на нефть, которая торговалась в долларе. Еще один момент -  Россия последние три десятка лет не контролировала в полной мере собственную финансовую систему. Все зависит от того, смогут ли ее поставить под контроль в ближайшие годы. Слом системы, в которой доллар является единственной валютой, обязательно произойдет. Год-два и этой системы не станет. Появятся макрорегиональные валюты. За это время курсы могут и будут подвергаться колебаниям. Россия взяла курс на восстановление производства, и если оборот будет стабилизирован, рубль будет укрепляться. В конечном счете рубль будет крепкой межгосударственной валютой, я уверен», - сказал он.

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