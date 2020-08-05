США нашли «изящный» способ рефинансировать огромный госдолг

Дефицит американского бюджета может составить в 2020 году 20% ВВП США. Для покрытия этой суммы Федеральная резервная система выпускает государственные облигации и снабжает банки кредитами. На сегодняшний день общий объем займов ФРС и так находится вблизи рекордных уровней, однако останавливать этот процесс американские монетарные власти не намерены — падение темпов роста ВВП страны в прошлом квартале достигло 33%.

На этом фоне, пишет Finanz, американский Минфин разместил облигации на рекордные 2,753 трлн долларов. Согласно планам министерства, за июль—сентябрь объем займов США на рынке составит 947 млрд долларов, а в октябре—декабре — еще 1,216 трлн. Это немногим меньше, чем в прошлом квартале, однако общие суммы остаются крайне высокими — от триллиона долларов за квартал и выше США занимали лишь дважды в истории: в конце 2008 года на фоне глобального финансового кризиса и в 2020-м, когда по экономике ударила пандемия.

С начала года баланс ФРС вырос на 2,9 трлн долларов, и дополнительная ликвидность почти в полном объеме ушла в американский бюджет. При этом две трети суммы — 1,8 трлн долларов — пока остаются лежать «мертвым грузом» на счету Минфина в ФРС. Половину — 922 млрд долларов — ведомство планирует потратить в третьем квартале, в том числе на второй пакет помощи американской экономике, который Белый дом пытается согласовать с конгрессом.

Экономика США вошла в период крайней нестабильности из-за продолжающегося увеличения количества заражений, протестов, предвыборной гонки до 3 ноября, нового витка напряжённости в отношениях с Китаем, а также окончания цикла снижения ставок ФРС, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский. Ключевая ставка будет оставаться на уровне 0—0,25% до конца 2021 года. Уходить в отрицательную зону монетарные власти не собираются, повышать ставку преждевременно. ВВП США во 2 квартале сократился на 32,9%.

Обсуждается дополнительный пакет стимулирующих мер на 1 трлн долларов, его активно продвигает администрация Трампа. Основная цель — не допустить более глубокого падения рынка до выборов, а также роста безработицы, которая к концу года может составить 10—11%. В краткосроке данные меры вносят позитив на рынок, но в долгосрочной перспективе разгоняют инфляцию и ослабляют доллар. Этим ФРС показывает себя беспомощной, на данный момент у регулятора нет чёткого плана дальнейших действий, реагирует по ситуации. Индекс доллара DXY обновляет минимумы мая 2018 года и сопровождается уходом инвесторов в золото — биржевики предчувствуют потерю долларом статуса мировой резервной валюты.

Прогнозы Fitch по уровню долга 130% ВВП США более чем реальны с учётом сложившейся ситуации, а до начала стабилизации долга к ВВП к 2023 году могут сыграть мощные негативные катализаторы. Самую большую опасность при таком уровне долга представляет возможность начала активного изъятия ликвидности с рынка, сокращение баланса ФРС США, которое может нанести колоссальный финансовый шок. Об этом поступают новые сигналы, отмечает Илья Запорожский. После достижения максимума 7 113,208 млрд долларов по состоянию на 3 июля баланс сократился до 6 912,159 млрд долларов — сильнейшее по темпам сокращение за десятилетие.

Сейчас все экономические площадки тесно коррелируют на почве перспектив глобального роста. Всё внимание приковано к перспективам США, Китая, Европы. В случае коллапса в США негативный цепной эффект затронет все площадки — развитые, развивающиеся и товарные, в том числе отечественную экономику. Рубль может ждать повторное падение ниже уровня 80—85 за доллар, но относительно малый долг РФ, а также ожидаемое сильное укрепление товарных рынков станут точками поддержки.

До сентября нас с высокой вероятностью ожидает умеренное восстановление, считает Илья Запорожский, но к октябрю-ноябрю в случае сохранения турбулентности любое новое экономическое или политическое потрясение может спровоцировать крупнейший мировой финансовый шок с последующим долгим восстановлением. В первом приближении это сокращение баланса ФРС, резкий уход из рисковых активов с учётом огромного количества новых непрофессиональных инвесторов, ожидания победы Джо Байдена на выборах 3 ноября, столкновение Китая и США в информационном поле.

Ситуация со снежным комом из госзаймов опасна не столько для экономики США, которая сильна и движима по большей части всё-таки частными инвестициями, отмечает шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Это действительно весьма рискованная операция для государственной финансовой системы страны, которая является совсем иной, давно оторвавшейся от экономики сущностью. И однако же, новые займы Минфина под удобную сурдинку коронакризиса, уже почти на 6,5 трлн долларов до конца 2020 года, скорее сейчас не часть самой проблемы, но часть её решения.

Потому что сложившаяся до возникновения вируса финансовая ситуация была ещё более тяжела и опасна, объясняет аналитик. Даже одни проценты по уже набранному за все прошлые годы долгу Казначейства становились абсолютно неподъёмными, их можно было обслуживать либо внаглую за счёт ничем не прикрытой работы печатного станка, либо начать это делать формально более «цивилизованно», наращивая внешние займы, но фактически — правительство США просто спешит рефинансировать старый долг новым займом под очень близкий к нулю процент.

В этом и кроется изначально весь «секрет полишинеля», для чего одной рукой ФРС резко снизила «под кризис» до нуля и надолго процентные ставки: ведь одновременно напугав весь мир, насколько удалось, коронарисками для экономик, другой свободной рукой финансовый организм США стремится элементарно перехватить взаймы как можно больше, и почти бесплатно. Чтобы рефинансироваться: то есть, расплатиться быстрее по старым высоким процентам, пускай и увеличив общее тело долга, но уже на очень льготных для выплат условиях.

В этой нехитрой двухходовочке и состоял с самого начала план Трампа и стоящих именно за ним элит, считает Пётр Пушкарёв. Почти весь прошлый год Дональд Трамп требовал от ФРС по сути просто так и без причин снизить до нуля ставки, ближе к осени уже и не скрывая, что сделать это нужно, чтобы США платили за обслуживание долга так же мало, как Европа, в идеале занимали бы вообще под отрицательные ставки. А уже ФРС и стоящие за ней силы нашли, как видимо им показалось, «изящный» повод провернуть всю эту комбинацию в виде всемирной вирусной угрозы, когда концы можно формально спрятать в воду, и как бы не время рассуждать о средствах, когда надо экономику и США, и всего человечества, любыми финансовыми средствами спасать.

Возможное ослабление доллара, которое сейчас явно разгоняется по отношению к остальным резервным валютам, благодаря именно ускорившейся эмиссии американских денег, не только не противоречит данному плану, но и вполне укладывается в его рамки, уверен Пётр Пушкарёв. Оно позволит создать для предприятий США торговые преимущества, снижая издержки американским экспортёрам и увеличивая их для китайского или для европейского импорта. Это ещё одна часть плана Трампа, уменьшающая пропасть торговых дисбалансов, а на перспективу теоретически способная помочь американской экономике финансировать и себя, и висящий долг, за счёт собственных налоговых ресурсов, а не за счёт горы займов и мощности печатного станка.

Это весьма отдалённая перспектива, и пока скорее мечты Трампа, нежели реальный момент перелома, но это хотя бы начало пути в спасительном для долларовой финансовой системы направлении, которое либо приведёт эту систему в течение пары десятилетий к излечению, либо... ускорит для неё смертельный диагноз, и тогда элитам придётся отказываться от долларово-центрированной системы резервов и расчётов.

Но если план удастся, то он и вправду имеет шансы стать альтернативной и относительно мягкой версией финансового будущего для всего мира, считает эксперт. Он явно лучше экономической и торговой войны всех со всеми, помогая ликвидировать жуткие и нараставшие все последние годы дисбалансы и в торговых расчётах, и в резервах центральных банков. Однако сейчас рассуждать о возможных долгосрочных итогах воплощения совместных планов ФРС, Казначейства США и администрации Белого дома явно не время: план есть, но он рассчитан на долгие годы, а сейчас на начальном этапе воплощения данного плана у Трампа, как и у противоборствующих ему отчаянно элит с иной точкой зрения на ход вещей, на носу ещё и выборы.

Что касается курса доллара, то сейчас он быстро ослабляется ко всей корзине резервных валют, но в какой-то момент осенью эта тенденция может и временно переломиться, и опять-таки благодаря займам Казначейства: ведь если в госбумаги США хлынут послушно действительно большие деньги и без требований существенного повышения годовой доходности по купонам — например, если эти деньги чем-то снова сильно напугать, и не обязательно именно второй волной вируса — то из-за быстрого притока капиталов доллар способен тоже временно, но сильно прибавить опять в цене: вряд ли так же сильно, как это было в марте, но тоже заметно.

А для развития американских компаний — что свежезанятые, что свеженапечатанные на «станке» доллары, часть из которых идёт в покупку облигаций крупных и средних компаний — это явное благо, из-за чего охотно и раздувается дополнительно всё быстрее капитализация фондовых бирж, ещё и при одновременном удешевлении доллара как единицы измерения стоимости фондовых активов.

Зависимость частных компаний от госденег можно было бы назвать и опасной, если бы не важное «но» в виде ничтожных, фактически нулевых процентов по всем предоставляемым правительством кредитным линиям и субсидиям в форме выкупа облигаций, добавляет Пётр Пушкарёв. Теоретически это создаёт риски зависимости менеджмента частных компаний в вопросах управления и планирования, так как государство может формально претендовать на слишком значительную часть прибыли этих компаний. Но, скорее всего, эти деньги с лихвой окупятся и поглотятся в рамках естественных экономических механизмов, и даже могут быть возвращены назад, скажем, в горизонте ближайшего десятилетия.