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В ЕГЭ могут быть внесены изменения

Москва, 05.08.2020

В Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по всем предметам могут быть внесены изменения. Об этом рассказал журналистам начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский. По его словам, уже в 2021 году изменения могу коснуться экзамена по истории.

Речь идёт о том, что в экзамен начнут включать специальные задания, проверяющие умение применять знания в незнакомой, в «измененной ситуации». При этом представитель Рособрнадзора отметил, что такая работа ведётся планомерно по всем предметам, передаёт РИА Новости.

«Мне кажется, это правильный, планомерный ход. Я думаю, что какие-то движения в этом плане будут сделаны в следующем году и, например, в экзамене по истории», – резюмировал Круглинский.

Напомним, 27 июля министр просвещения Сергей Кравцов сообщил на брифинге, что, несмотря на пандемию коронавируса и необычный – удаленный формат обучения, в этом году средний балл по ЕГЭ оказался выше, чем за предыдущие четыре года. Так, по русскому языку в 2020 году он составил 71,6 (по итогам 2016-2019 г.г. – 69,3), по математике – 53,9 (в 2016-2019 г.г. – 49,6), что значительно больше, чем требуется для «абитуриентского минимума». Выросли, по словам министра, также средние баллы и по другим дисциплинам – географии, информатике, истории, литературе, обществознанию.

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