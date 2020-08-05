В правительстве ФРГ отреагировали на призыв о помощи соперницы Лукашенко на выборах

Как сообщили в правительстве ФРГ, аппарат принял к сведению обращение соперницы Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель через газету Bild.

«Федеральное правительство приняло к сведению высказывания кандидатки в президенты Светланы Тихановской», - рассказали агентству РИА «Новости» в правительстве ФРГ. Также представительница аппарата сообщила, что пока руководство Германии воздержится от более пространных комментариев, поскольку скоро должна завершиться предвыборная кампания, а до голосования остаются считанные дни.

Ранее Светлана Тихановская, которая также претендует на пост президента Белоруссии, в ходе интервью немецкому изданию «Bild» обратилась с просьбой к канцлеру Германии Ангеле Меркель «связаться с Лукашенко» и сказать ему, что оппозиция в лице Тихановской «не хочет войны». Тихановская добавила, что «они просто хотят, чтобы в стране прошли справедливые выборы».

Выборы президента Белоруссии пройдут на этой неделе, 9 августа. Досрочное голосование началось 4 августа и продлится до 8 августа включительно